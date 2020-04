Ora Bonolis pretende pure di cambiare sede al Festival

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: dopo aver criticato Mediaset per le scelte di palinsesto, Paolino sale di nuovo in cattedra. E spiega che sì, tornerebbe a Sanremo, ma solo se lo show abbandonasse l’Ariston.

Bonolis “Rifarei il Festival in una nuova sede: l’Ariston è superato”

Corriere della Sera, pagina 41.

«Rifare Sanremo? L’ho detto tante volte, melo hanno chiesto. Se devo fare una cosa la voglio fare come potrebbe essere realizzata secondo le mie intenzioni e credo che Sanremo abbia la necessità di una nuova sede per potersi contemporaneizzare al meglio». Lo ha detto Paolo Bonolis, intervenendo a «W l’Italia» su Rtl 102.5, sulla possibilità di presentare nuovamente il Festival. «Credo che il Teatro Ariston, storica e meravigliosa sede, abbia esaurito le sue possibilità dal punto di vista tecnologico. Servirebbe uno spazio più ampio per renderlo più vicino a un Eurovision Contest, a una cosa del genere, una produzione più importante».

(Nella foto Paolo Bonolis)