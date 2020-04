Stasera in Tv: cosa vedere domenica 12 aprile 2020

I programmi di stasera in tv di domenica 12 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Jesus, mentre a Gerusalemme arriva il nuovo procuratore romano Ponzio Pilato, che si scontra subito con la difficile realtà politica e religiosa della Palestina ai tempi dell’imperatore Tiberio, Gesù vive con i suoi genitori. Alla morte del padre, sconvolto, decide di partire per cercare di dare risposta alle sue domande.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Emoji: accendi le emozioni, Nascosta tra le app troviamo Messaggiopoli, una vivace città dove vivono tutte le nostre emoji preferite in attesa di essere scelte da Alex, proprietario del telefono. In questo mondo ogni emoji ha una sola espressione facciale tranne Gene, un’esuberante emoji che, nato senza filtri, riesce a fare più espressioni. Deciso a diventare “normale” come tutte le altre emoji, Gene chiede aiuto al suo migliore amico Ghimmifive e alla famosa hacker Rebel.

Rai Movie – Quando parla il cuore, una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive ad un corso di lingua che l’aiuterà a guadagnare fiducia in se stessa e il rispetto degli altri.

Mediaset

Rete 4 – Banana Joe, Bud Spencer è Banana Joe, un commerciante di banane che difende un villaggio ed i suoi abitanti dalle mire di un losco personaggio.

Canale 5 – Il Papa buono, la storia di uno dei Pontefici piu’ amati: Giovanni XXIII, il Papa Buono che cambiò il rapporto della Chiesa con i fedeli. Musiche di Ennio Morricone. Con B. Hoskins

Italia 1 – In-tolleranza zero, one man show di Andrea Pucci.

Iris – Il pescatore di sogni, Commedia romantica con E. McGregor ed E. Blunt. Uno scienziato introverso riceve una curiosa proposta di lavoro: introdurre la pesca al salmone nello Yemen.

Premium Cinema – 300 – L’alba di un impero, tratto dal romanzo a fumetti di Frank Miller “Xerzes”, 300: l’alba di un impero, narra la storia del generale greco Temistocle che, nel 480 avanti Cristo, nel tentativo di unificare il suo popolo, si oppone all’invasione delle forze persiane guidate da Serse, uomo tramutato in dio, e Artemisia, diabolica comandante della marina persiana. Con astuzia e tattica, Temistocle, che non cederà alle lusinghe della donna, pianifica una battaglia navale destinata a passare alla storia.

Altre emittenti

La7 – War Horse, film (Drammatico) di Steven Spielberg, con Jeremy Irvine, Emily Watson, David Thewlis (US 2011). Europa, Prima Guerra Mondiale: la straordinaria storia di amicizia tra un cavallo e un giovane ragazzo, che lo alleva e lo addestra fin a quando vengono separati. Poi l’eroico viaggio del cavallo Joey, attraverso i duri scenari della guerra

Tv8 – I delitti del BarLume, tra sparizioni e partite a carte, omicidi e chiacchiere da bar, misteri e divertimento, tornano I delitti del BarLume. Presentati in anteprima al Noir in Festival 2017 a Milano con il primo dei due film, le nuove storie saranno “Un due tre stella!” e “La battaglia navale”, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi edito da Sellerio Editore. Dopo aver raccolto con i precedenti film oltre un milione di spettatori medi nei primi 7 giorni, sfiorando il milione e mezzo con l’ultima stagione, Sky Cinema riporta in TV la saga giallo-comica dei romanzi di Marco Malvaldi conservando la formula narrativa che ne ha sancito il successo. Basata su un classico impianto “da giallo”, I Delitti del BarLume adotta una serie di spassosi accorgimenti narrativi che portano le storie a toccare i territori della grande commedia all’italiana e in particolare quella brillante tradizione regionale toscana che raccoglie l’eredità dei maestri del genere.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella, noto ristoratore romano, ambasciatore di sapori mediterranei, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Fox – Rosewood, seconda stagione per le vicende di un brillante anatomopatologo che collabora con la Polizia di Miami.

Sky Cinema 1 – Il giorno più bello del mondo, Arturo Meraviglia ha un compito, quello di portare avanti il teatrino di avanspettacolo messo su dal padre che si considerava “un artigiano della gioia pura”. Ma in realtà la compagnia è sull’orlo del fallimento e gli artisti senza prospettive. La svolta però sembra arrivare quando uno zio emigrato all’estero lascia ad Arturo un’eredità speciale: la tutela legale di due bambini, Rebecca e Gioele. Arturo è disperato finché non scopre lo straordinario talento del piccolo Gioele per la telecinesi…

(Nella foto Andrea Pucci)