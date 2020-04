Stasera in Tv: cosa vedere sabato 11 aprile 2020

Su Rai 1 “Veglia Pasquale”, su Rai 2 “Valerian e la città dei mille pianeti”, su Rai 3 “The Young Vitcotira”, su Rete 4 “Stasera Italia Weekend - Speciale”, su Canale 5 “Ciao Darwin”, Su Italia 1 “Vita da giungla: alla riscossa!”, su La7 “I tartassati”, su Tv8 “Agente 007 - L’uomo dalla pistola d’oro”, su Nove “La passione di Cristo”, su Sky Cinema “Spider-Man: Far from home”, su Fox “S.W.A.T.”, su Premium Cinema “Il corriere”, su Iris “La mossa del diavolo”, su Rai Movie “Bleed – Più forte del destino”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 11 aprile 2020

RAI

Rai 1 – Veglia Pasquale, in diretta dalla Basilica di San Pietro, Veglia Pasquale nella notte Santa celebrata da Papa Francesco

Rai 2 – Valerian e la città dei mille pianeti, gli agenti speciali operativi Valerian e Laureline sono incaricati di mantenere l’ordine nel vasto universo. La loro prossima missione li conduce alle porte della città di Alpha, una metropoli rivoluzionaria.

Rai 3 – The Young Victoria, Inghilterra 1837. La giovane principessa Vittoria, appena diciassettenne, si ritrova al centro della lotta dinastica per decidere chi sarà l’erede al trono d’Inghilterra: suo zio, Re William, sta per morire e lei è la sua discendente diretta. Ma è una donna. Vincitore di un Premio Oscar per i costumi nel 2010.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia Weekend – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre desolate, lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Italia 1 – Vita da giungla: Alla riscossa!, Maurice, un pinguino campione di Kung Fu allevato da una tigre, insieme ai suoi amici dovra’ difendere la foresta da una banda guidata da un koala, che vuole distruggerla.

Premium Cinema – Il corriere: The Mule, storia vera di Leo Sharp, un veterano della seconda guerra mondiale che divenne un corriere per il cartello di Sinaloa, un cartello di trafficanti di droga messicani che opera nello Stato di Sinaloa, Sonora e Chihuahua. Nel film il protagonista si chiama Earl Stone, interpretato da Clint Eastwood, veterano di guerra, floricoltore specializzato nella cultura di un fiore che vive solo un giorno e da sempre alla guida di un pick-up con cui ha raggiunto 41 stati su 50, senza mai prendere una contravvenzione..

Iris – La mossa del diavolo, thriller paranormale ispirato a un romanzo di C. Cash Spellmann. K. Basinger è un infermiera che deve occuparsi della scomparsa della nipote.

ALTRE EMITTENTI

La7 – I tartassati, un film di Steno con Totò, Louis De Funès, Aldo Fabrizi (1959). Il cavalier Torquato Pezzella è il titolare di un negozio di abbigliamento che evade regolarmente le tasse con l’aiuto di un consulente di fiducia. Un brutto (per lui) giorno arriva però nel negozio il maresciallo della Tributaria Fabio Topponi

Tv8 – Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro, un nuovo, mortale, nemico per James Bond. Si tratta del famigerato killer Francisco Scaramanga (interpretato da Christopher Lee), meglio noto come “l’uomo dalla pistola d’oro”, proprio per il tipo di arma con cui predilige uccidere le sue vittime. Secondo non ben precisate fonti James Bond sarebbe il prossimo bersaglio sulla lista dell’assassino. Fermamente intenzionato a preservare uno dei suoi migliori agenti, M decide di sospendere 007 dai suoi incarichi, togliendolo, così, dalla prima linea. In cambio, Bond fa di testa sua e si mette sulle tracce di Scaramanga. Lo trova e scopre che, in realtà, non era lui l’obiettivo del killer, bensì uno scienziato…

Nove – La passione di Cristo, il controverso, crudo, appassionato racconto delle ultime 12 ore di vita di Cristo che Mel Gibson ha voluto regalare alla storia del cinema. Dal momento di preghiera nell’Orto del Getsemani alla crocifissione, la pellicola si ispira liberamente ai quattro canonici Vangeli.

Sky Cinema 1 – Spider-Man: Far from home, si tratta del seguito del film del 2017 Spider-Man: Homecoming, nonché ventitreesimo film del Marvel Cinematica Universe. Peter Parker decide di unirsi ai suoi amici Ned, MJ e il resto del gruppo, per una vacanza europea. Tuttavia, il piano di Peter di lasciarsi a casa i panni di Spider-man viene rapidamente accantonato quando accetta, seppur malvolentieri, di aiutare Nick Fury a scoprire cosa si cela dietro il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno generando scompiglio nel vecchio continente.

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto Spider-Man)