Ascolti tv 9 aprile digital e pay: I numeri della Pandemia portano al top il tg di De Bellis. FFF allo 0,55%

Sulla pay i due Bastianich e Cannavacciuolo a 233mila spettatori cumulati con Family Food Fight. Tra le native digitali free in prime time: su Rai4 Criminal Minds a 576mila e 2,1%. Su Tv8 La Notte dei Record a 503mila con l’1,81%. Su Rai Movie Fuori Controllo a 490mila e 1,7%. Sul Nove Tutto tutto niente niente 407mila con l’1,4%.

Ascolti format: su SkyUno il game culinario Family Food Fight continua senza strappi la sua storia

A fare il botto ieri – giovedì 9 aprile – è stata la fiction fenomeno di Rai1, Doc, che si è accaparrata da sola quasi un terzo dell’audience. Questo ha finito per tarare al ribasso anche le proposte opzionali, diverse da quelle generaliste.

Sulla pay c’era sempre trasmissione culinaria Family Food Fight con la giuria composta da Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Lidia Bastianich. Su SkyUno l’ascolto cumulato è stato di 233 mila spettatori e 0,55%. Su SkyCinemaUno Resta con me ne ha invece avuti 143 mila. Su Sky, tra le 17.30 e le 19.09, SkyTg24 con I numeri della pandemia ha avuto 542mila spettatori ed il 3%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Criminal Minds. Poi Papi, un action e Albanese batte Spielberg

In prima serata su Rai4 Criminal Minds a 576mila e 2,1%. Su Tv8 La Notte dei Record a 503mila spettatori con l’1,81%. Su Rai Movie Fuori Controllo a 490mila e 1,7%. Sul Nove Tutto tutto niente niente 407mila spettatori con l’1,4%.

Su Iris Il colore viola realizza 332mila spettatori e 1,2%. Su Real Time la prima puntata di Fuori Menù a 255mila spettatori con lo 0,8%. Su La5 Grande Fratello Vip a 191mila spettatori con lo 0,8%. Su Mediaset Extra, la selezione dei mach di Emozioni Mondiali – Italia-Germania, 1970; Italia-Argentina, 1978; Italia-Germania, 1982 – in onda dalle ore 20.30, raccoglie il 2,1% di share sul pubblico maschile +45.

In access vince Papi

Su Tv8 Guess my age a 715mila e 2,4%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 437mila spettatori con l’1,5%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 508mila e 1,9%. Su Nove Sono le venti a 246mila e 0,9%.

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 243mila spettatori con l’1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Giuseppe De Bellis, direttore di SkyTg24)