Che boom per Disney: 50 milioni di abbonati

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il lancio al tempo del Coronavirus ha favorito la TV in streaming di Topolino. Che ora può davvero partire all’inseguimento d Netflix e dei suoi 167 milioni di clienti.

Disney sfida la potenza di Netflix

Times, pagina 43.

Il lockdown da coronavirus ha indotto milioni di persone in tutto il mondo a trascorrere più tempo davanti agli schermi televisivi (così scrive James Dean). Questo è stato un vantaggio per il servizio di streaming video di Disney che attratto a sé più di 50 milioni di abbonati in soli 5 mesi grazie alla sua offerta, con i film dell’universo cinematografico Marvel su tutti.

Dinsey Plus, che costa 6,99$ al mese negli Stati Uniti, aveva 25 milioni di abbonati all’inizio di febbraio, prima dell’inizio della pandemia da coronavirus. Al lancio, lo scorso novembre, l’obiettivo era di attrarre fra i 60 e i 90 milioni di abbonati in tutto il mondo entro la fine del 2024.

Disney Plus è stato pensato per combattere Netflix, il servizio di streaming più popolare al mondo con 167 milioni di abbonati.Netflix, che è nata come un servizio di distribuzione di DVD tramite posta, ha lanciato la propria piattaforma di streaming nel 2007 e ha raggiunto i 50 milioni di iscritti nella seconda metà del 2014.

Le azioni Disney sono salite di 3,43$, il 3,4%, a 104,50$ a New York la scorsa notte. Quelle Netflix sono cadute di 0,40$, lo 0,1%, a 370,72$.

(Nella foto il logo di Disney+)