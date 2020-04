Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 10 aprile 2020

Su Rai 1 “Via Crucis”, su Rai 2 “90 minuti in Paradiso”, su Rai 3 “L’albero degli zoccoli”, su Rete 4 “Exodus”, su Canale 5 “Quasi Amici”, Su Italia 1 “Twilight”, su La7 “Propaganda Live”, su Tv8 “Italia’s Got Talent – Best of”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “Hercules”, su Fox “Modern Family”, su Premium Cinema “The Lego Movie 2”, su Iris “By The Sea”, su Rai Movie “Suburra”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 10 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Rito della Via Crucis, in Mondovisione, dal Sagrato della Basilica di San Pietro rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco

Rai 2 – 90 minuti in Paradiso, a seguito di un incidente, Don viene dichiarato morto. Il suo corpo rimane sotto un telo per 90 minuti, ma le preghiere d i un Pastore generano un miracolo e Don ritorna in vita…

Rai 3 – L’albero degli zoccoli, campagna del bergamasco, fine Ottocento. La vita quotidiana dei contadini e della natura che li circonda si esprime attraverso il lirismo magico della semplicità. David 1979 per il Miglior Film, Palma d’oro e Premio della Giuria Ecumenica al Festival di Cannes 1978.

Rai Movie – C’est la vie – Prendila come viene, l’esperto wedding planner Max Angély viene incaricato di sovrintendere al matrimonio di Pierre e Héléna, che si terrà presso un magnifico castello rinascimentale vicino a Parigi. La coppia sogna una cerimonia perfetta, impeccabile, ma lo staff di Max è composto da persone con un carattere decisamente sui generis, che lui stesso spesso fatica a contenere.

Mediaset

Rete 4 – Exodus, Ridley Scott rilegge la storia di Mosè, Christian Bale, e del suo epico viaggio con 400.000 schiavi per fuggire dall’Egitto e dalle sue piaghe.

Canale 5 – Quasi amici, pluripremiata commedia campione d’incassi ispirata ad una storia vera. L’incontro tra un ricco disabile ed il suo badante, un ex detenuto.

Italia 1 – Twilight, tratto dall’omonimo romanzo di S. Meyers. La giovane Bella, che da poco si è trasferita a Forks, si innamora di un vampiro.

Premium Cinema – The Lego Movie 2, una specie aliena, i DUPLO, rade al suolo Brichsburg, la città dove tutto “È meraviglioso!”, tanto amata da Emmet, Lucy e dai loro amici che ci vivono. Poco a poco diventa un deserto post-apocalittico di nome Apocalisseburg che continua ad essere distrutta periodicamente sotto il comando del capo dell’esercito Duplo, il Generale Sconquasso. Quando quest’ultimo arriverà a rapire Batman, Lucy, Benny, Barbacciaio e Unikitty, Emmet converte la sua casa in un’astronave per tentare di salvare i suoi amici…

Iris – By The Sea, dramma psicologico scritto, diretto e interpretato da Angelina Jolie, con Brad Pitt e incentrato su una coppia di coniugi in crisi.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Italia’s Got Talent – Best of, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Hercules, la semi-divinità Hercules guida un gruppo di mercenari con l’obiettivo di dare termine a una sanguinosa guerra civile sulle terre di Tracia e di ritornare a regnare sul proprio trono. Anima tormentata già dalla nascita, Hercules possiede la forza di una divinità ma vive le sofferenze di un uomo terreno. Furfanti e canaglie di ogni sorta metteranno alla prova la forza mitologica di Hercules. Ispirato al comic book della Radical Comics, Hercules – Il guerriero è un film che offre una prospettiva nuova sui miti classici.

Fox – Modern Family, i Dunphy sono sfiniti dalla fatica di occuparsi dei gemelli di Haley e Dylan. Ma a un certo punto si rendono conto che i bambini potrebbero anche tornare utili…

(Nella foto Modern Family)