Ascolti Tv 8 aprile digital e pay: SkyTg24 fa il 3,5% con Borrelli. Boom Iris, al top pure Tv2000, Nove e Tv8

Ascolti tv opzionali: si scelgono alternative al tema covid. Ma il Tom Hanks di Castaway, Adam e Captain Fantastic ricordano che il tema dell’isolamento…

Il clima ed il contesto

Tempi duri quelli del contagio da corona virus, anche in tv, con griglie sempre più impoverite di programmi e titoli freschi anche mercoledì 8 aprile. E dove ora si comincia ad assistere ad una tendenza all’evasione, alla distrazione dal pericolo incombente. Anche se poi le scelte e la sensibilità del pubblico – basta guardare la graduatoria delle native digitali free – continuano a riguardare temi coerenti col clima sociale.

Sulla pay cinema e news

In evidenza le news anche l’offerta cinema e quella di serie, ieri, sulla pay tv. Su SkyCinemaUno Martin Eden ha conseguito 144mila spettatori cumulati; su Fox inoltre The Big Bang Theory a 147 spettatori. Ma hanno fatto bene, come sempre in questi giorni, anche gli appuntamenti con l’informazione. Ieri quindi SkyTg24 tra le 17.44 e le 18.46 ha avuto 594mila spettatori e il 3,5% con I numeri della Pandemia

In prime time le native digital: Iris fa il botto, ma Tv2000, Nove e Tv8 superano 600mila

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Iris Castaway ha conquistato ben 1,1 milioni di spettatori ed il 4,1%. Su Tv2000 Adam a 683mila e 2,3%. Su Nove Matrimonio a 4 mani 613mila e 2,2%. Su Tv8 Antonino Chef Academy a 606mila e 2,13%. Su Rai Movie Captain Fantastic a 530mila e 1,8%. Su Rai Premium Un guaio di sorella a 502mila e 1,7%. Su Rai4 A bluebird in my heart a 466mila e 1,6%. Su Cine34 Totò Contro Maciste raccoglie 318mila spettatori con l’1,1%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 442mila spettatori e 1,7%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 260mila e 0,9%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 729mila spettatori con 2,4%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 357mila spettatori con l’1,2%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 221mila spettatori e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Castaway)