Ascolti tv analisi 8 aprile: GFVIP finisce col botto, Angela cresce al Vaticano. Covid tira meno e Iris batte Palombelli

Ascolti, dinamiche: GFVip sopra il 35% dopo l’una di notte. Solo Il Tg2 delle 20.30 frena un po’ la Gruber. Sciarelli (terza dopo il film di Italia1) passa il testimone a Mannoni



La quarantena vera e quella in tv: Signorini ci guadagna

Vedere i reclusi da reclusi in casa ha fatto bene al reality trash. Che paradossalmente – dicono i numeri di Auditel – ha trovato un qualche senso proprio in questa sua distanza e assieme vicinanza involontaria al clima sociale. Sette giorni fa la semifinale aveva avuto 3,980 milioni e il 18,25%. La settimana prima il reality dei vip aveva fatto meglio (4,048 milioni e il 19,2% tra le 21.50 e le 25.02) ed in entrambi i casi aveva battuto le repliche di Alberto Angela (Stanotte a Venezia aveva conquistato 3,193 milioni di spettatori e il 12,4%, mentre il 1 Stanotte a Firenze aveva rimontato sulla trasmissione condotta da Alfonso Signorini arrivando 3,4 milioni e 12,6% di share).

Vincono i buoni

Ieri mercoledì 8 aprile la finalissima di GF Vip si è protratta fino all’una e mezza di notte e poi – dinamica figlia di questa fase straordinaria – ha proposto ai televotanti di scegliere tra due ‘buoni’: Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Così lungo e sterminato il programma di Canale 5 è arrivato a 4,544 milioni e 23,2% di share, non subendo la rimonta che pure c’sé stata della ricognizione al Vaticano di Angela Junior (Stanotte a San Pietro è salito a 3,838 milioni e il 14,45% di share), che ha aperto la replica con una copertina fresca e inedita che ricordava i momenti della benedizione urbi et orbis di Papa Francesco sul sagrato vuoto della basilica nei giorni più cupi della paura per il contagio. Vale la pena registrare inoltre che due anni fa, prima di Natale, il Gf Vip aveva raggiunto con la finale solo 3,446 milioni di spettatori ed il 21,9% di share. Dopo l’una di notte, ieri, Signorini ha superato la soglia del 35% di share.

Sciarelli torna noir e va meglio.

E’ ancora andata bene ma non benissimo Italia 1, sul terzo gradino del podio con Brick Mansion (a 1,845 milioni di spettatori e 6,35% con Paul Walker protagonista), che ha battuto nettamente il concorrente naturale, Maltese Il romanzo del commissario, che in replica su Rai2 ha avuto 1,259 milioni spettatori e il 4,5% di share. Il film di Italia 1 ha fatto meglio ma di poco, avendo meno share, anche di Chi l’ha visto? che, dopo molte settimane di corona virus, è tornato ad occuparsi di sparizioni misteriose e cronaca nera (1,765 milioni e 6,8% di share). Federica Sciarelli è stata terza dopo la fine del film con Walker, ed ha passato il testimone a Linea Diretta.

Sfida a due su Covid 19

Era limitato sostanzialmente a due opzioni, così, l’approfondimento sul corona virus. Mediaset puntava su Barbara Palombelli anche in prima serata.

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia ha aperto con Albano Carrisi, proposto a metà strada anche Gerry Scotti, ma ha soprattutto puntato su Giulio Gallera, Emma Bonino, Maria Giovanna Maglie, Red Ronnie, Federico Rampini, Stefano Boeri, Daniela Santanchè, Antonio Caprarica. Terminando presto, durando meno di due ore, ha conseguito però solo 1 milione di spettatori e il 3,55%. Il talk alla fine è stato battuto anche da un film vintage di Iris, Castaway, che ha avuto ben 1,1 milioni di spettatori ed il 4%.

Su La7 Andrea Purgatori con Atlantide – Un Pianeta contro, ha proposto l’approccio alto, universalista al tema Covid-19 e per questo ha interrogato Sandro Veronesi, Licia Colò, David Quammen, Leonardo Setti, Vito Mancuso, Telmo Pievani, Silvina Perez e Pippo Onufrio. Così conformato il programma ha incassato 661mila spettatori e il 2,8% di share.

Le altre partite della giornata.

In access Gruber stacca Moreno e Palombelli standard. Striscia batte Amadeus in replica

In access tra i talk Otto e Mezzo (2,359 milioni e 7,72% con Beppe Severgnini, Alessandro Sallusti, Roberta Villa, Alexandra Geese tra gli ospiti) ha staccato Tg2 Post (1,474 milioni e 4,8% con Vincenzo Amendola e Marco Gervasoni) e Stasera Italia (1,417 milioni e 4,7% con Licia Ronzulli, Franco Bechis, Andrea Orlando, Matteo Marzotto).

Tra le ammiraglie questo il bilancio: su Rai1 per la replica de Soliti Ignoti 5,2 milioni di spettatori con il 17,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,8 milioni di spettatori ed il 19,1%. Su Rai3, inoltre, Un Posto al Sole in replica a 1 milioni e 3,7%.

Nel preserale

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,2 milioni di spettatori (16%) con L’Eredità a 4,7 milioni di spettatori (19,44%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 2,773 milioni e 14,4% di share e Avanti un Altro! a 4,3 milioni e 18,46%.

Al mattino fa il botto il Papa



Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato 1,320 milioni di spettatori e il 16,86%. La Santa Messa di Papa Francesco 1,347 milioni e il 25,07%, Storie Italiane 1,280 milioni ed il 15,15% e poi 1,449 milioni ed il 13,91%. Su Canale5 Mattino Cinque a 1,360 milioni e 15,76% e 1,244 milioni e 14,32%.

A mezzodì

Su Rai1 il meglio di Linea Verde a 1,941 milioni di spettatori con il 10,7%. Su Canale 5 Forum a 1,487 milioni di spettatori con il 12,11%.

Nel pomeriggio

Su Rai1 La Vita in Diretta a 2,2 milioni di spettatori con il 13,86% nella seconda parte. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque a 2,043 milioni e 13,7% e poi a 2,1 milioni e 12,35%

In seconda serata: Stravince il reality, Vespa corre dietro e procede con un trend calante

Su Rai1 Porta a Porta ha riscosso 1,239 milioni di spettatori con 9,35% di share. Su Rai 3 Linea Notte a 751mila spettatori con il 5,73%.

Tra i Tg delle 20.00 audience in calo verso la base fisiologica



Tg1 a 7,033 milioni e 24,87%; Tg5 a 6,069 milioni e 21,17%; TgLa7 a 1,722 milioni e 6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di GfVip)