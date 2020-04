Tanto per cambiare, Urbano Cairo si autoincensa

Gazzetta e Corriere sempre leader sul web. La7, ascolti in crescita

Gazzetta dello Sport, pagina 39.

Marzo è stato un mese drammatico e difficile per l’Italia, durante il quale il Gruppo Cairo-Rcs ha mantenuto accesa l’offerta informativa, venendo incontro al crescente bisogno del pubblico di essere informato. In particolare, le piattaforme Internet del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport si confermano leader assoluti di segmento. Questi i dati: per Corriere.it, 7.449.603 utenti unici nel giorno medio del mese di marzo; 22.975.803 utenti unici come settimana media nel mese di marzo. Per quanto riguarda invece Gazzetta.it gli stessi dati sono, rispettivamente, 2.349.122 e 7.474.577 utenti unici.

Il mese appena trascorso vede inoltre il canale televisivo La7 realizzare, nel totale giornata (dalle 7 alle 2 di notte) uno share medio del 4% (3,97%), posizionandosi al sesto posto davanti a Retequattro, ferma al 3,84%, e un ascolto medio di quasi 700 mila spettatori (677.932) – il record assoluto nell’ascolto medio di giornata – pari a un +44% rispetto ad un armo fa. In prime time (20.30-22.30), La7 realizza il 5,60% di share medio, posizionandosi al quinto posto assoluto davanti a Rai3 (4,80%) e Retequattro (4,93%).

(Nella foto Urbano Cairo)