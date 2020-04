Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 8 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 8 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Stanotte a San Pietro, Alberto Angela ci fa scoprire monumenti famosi – come la cupola di San Pietro, la sublime Pietà, gli affreschi della Cappella Sistina – e i giardini immersi nella quiete notturna. Ci porta sulle tracce dell’anziano Michelangelo e del giovane Raffaello, scoprendo anche luoghi normalmente chiusi al pubblico come l’Archivio segreto, la gendarmeria, la caserma delle Guardie Svizzere. Ci racconta una lunga storia di potere, spiritualità e mecenatismo che ha conosciuto anche momenti drammatici. Grazie alle tecniche della polizia scientifica – quasi in un moderno CSI – Alberto Angela riuscirà a far rivivere la città dei Papi in una luce nuova. Didascalia

Rai 2 – Maltese – Il romanzo del commissario, 1976. Il commissario di polizia Dario Maltese torna da Roma nella sua città, Trapani, da cui manca da vent’anni per fare da testimone di nozze all’amico Gianni, commissario della città. L’uomo, però, viene ucciso insieme alla sua promessa sposa davanti agli occhi di Dario alla vigilia del matrimonio. Maltese decide così di farsi trasferire a Trapani per far luce sulla morte dell’amico.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Captain Fantastic, ben ha deciso di educare in modo anticonformistico i suoi sei figli nel cuore delle foreste del Nord America. Quando una tragedia familiare li costringe a tornare nella società occidentale si devono confrontare con la cosiddetta normalità.

Mediaset

Rete 4 – Stasera Italia – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – Brick mansions, action prodotto e scritto da Luc Besson, con il compianto Paul Walker (“Fast and Furious”). Un poliziotto combatte il crimine in un quartiere popolare di Detroit.

Premium Cinema – La fabbrica di cioccolato, cinque biglietti d’oro sono nascosti in altrettante tavolette di cioccolato fabbricate dal signor Willy Wonka. I fortunati bambini che riusciranno a trovarli, potranno varcare i cancelli della famosa Fabbrica di Cioccolato. Charlie Bucket è un bambino povero che vive in una catapecchia insieme ai quattro nonni e ai genitori, che cercano di portare invano un pò di serenità alla triste situazione familiare. Charlie vince l’ultimo biglietto d’oro e inizia così la sua avventura nel magico mondo del sig. Wonka.

Iris – Cast Away, l’aereo su cui vola Chuck Noland precipita. Miracolosamente si salva e si trova solo su un isola deserta. Ora deve sopravvivere.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Un pianeta contro, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Antonino Chef Academy, Chef Cannavacciuolo cerca giovani cuochi per la brigata di Villa Crespi. l’ospite sarà la chef indiana Ritu Dalmia, una delle più influenti personalità della ristorazione.

Nove – Prima o poi mi sposo, Mary Fiore organizza matrimoni. E’ bella, decisa, superorganizzata e ambiziosa. Un giorno, camminando per strada, rimane incastrata con il tacco di una scarpa in un tombino. La situazione si fa pericolosa quando un bidone della spazzatura si sgancia e scivola minacciosamente verso di lei. Un’occasione per il cavaliere di turno di trarla d’impiccio. Lui è bello, galante, affascinante, medico. Unico difetto sta per sposarsi e Mary è stata scelta per organizzare le nozze.

Sky Cinema 1 – Cetto c’è senzadubbiamente, l’ex politico Cetto la Qualunque vive in Germania ed è proprietario di una catena di ristoranti e pizzerie. E’ sposato con una bella donna tedesca con la quale ha avuto una figliola. La zia materna che lo ha cresciuto lo chiama al capezzale così Cetto fa ritorno in Calabria, precisamente a Marina di Sopra, dove ora è sindaco suo figlio Melo. Qui scopre un segreto di famiglia: lui non è figlio di un venditore ambulante di candeggina come ha sempre saputo, ma l’erede naturale del principe Luigi Buffo di Calabria…

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

