Quibi sfida Netflix con i mini video

Quibi, i mini video che piacciono a Hollywood

La Repubblica, pagina 35, di Silvia Bizio.

«Ascolto il pubblico da 45 anni» dice Jeffrey Katzenberg, uno dei “grandi vecchi” della nuova Hollywood, fondatore insieme a Steven Spielberg e David Geffen della Dreamworks (con cui ha prodotto la saga Shrek), dopo essere stato a capo della Disney negli anni 90 e aver rilanciato lo storico marchio con film come 11 Re Leone e La sirenetta. Da alcuni anni Katzenberg si è dedicato alla creazione di quella che lui chiama, dopo il cinema e la tv, «la terza forma della fruizione di storie»: il formato breve. Da qui è nato il progetto Quibi (abbreviazione di “quick bites”), una nuova piattaforma lanciata Ieri in Usa e Canada (e presto in 30 paesi e poi in tutto il mondo).

La piattaforma è concepita per contenuti originali prodotti specificamente per i cellulari, che vanno dai 5 ai 9 minuti di lunghezza: la data del lancio, previsto da sei mesi, è stata rispettata nonostante l’emergenza. L’idea, condivisa con Spielberg, era nata almeno vent’anni fa, ma non era stata mai realizzata. «Ma se non avessimo fallito allora non avremmo adesso Quibi», ci dice Katzenberg, 69 anni, al telefono dal suo appartamento di New York. Quibi parte con i primi contenuti – 250 segmenti già pronti – messi a disposizione degli abbonati al ritmo dl 30 nuovi al giorno. «Certo, la pandemia ha scombussolato tutto», dice Katzenberg, «ma per quel che riguarda Quibi solo fino a un certo punto, a parte la decisione di offrire l’abbonamento gratuito per 90 giorni a chi si iscriverà in aprile».

I contenuti originali

I contenuti originali sono creati da celebrità – attori, musicisti, sportive, registi e creativi di Hollywood – e comprendono documentari, musica, reality tv, notiziari. Tra i titoli il doc !Promise del campione di basket LeBron James, A Memory JJole con Will Arnett, svariate serie sui viaggi e quella comica di Anna Kendrick Dummy,11 thriller The Stranger di Veena Sud e quello di Sam Raimi 50 State-s of Frighi. E inoltre del catalogo fanno parte la serie Floored, incentrata su un concorso di ballo, e il dramma di Antoine Fuqua #FreeRayshawn con Laurence Fishburne e Stephan James.

L’app Quibi è disponibile al momento per il mercato americano sugli store di Apple e Google al co- sto di $4.99 al mese con la pubblicità e a $7.99 senza inserti.