Ascolti tv 6 aprile digital e pay: Conte fa il 2,1% e Borrelli il 2,8% su SkyTg24. Cielo in vetta tra le free

Su Sky Cinema Uno Tutta un’altra vita ha conseguito 400mila spettatori cumulati e 1%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Cielo Man on fire a 432mila e 1,53%. Su Tv8 4 Ristoranti a quota 427mila spettatori con l’1,36%. Su Rai Premium Un’estate a Barcellona a 392 mila spettatori e 1,3%.

Ascolti native digitali free: Tv8 forte al pomeriggio, in preserale e in access

Ancora un volta ascolti molto concentrati sulle generaliste lunedì 6 aprile, con Montalbano in replica su Rai1, Harry Potter e I doni della morta parte prima su Italia 1 e la sfida tra Report su Rai3 e Quarta Repubblica su Rete4 sul terreno delle news.

Sulla pay cinema, serie e SkyTg24

Su Sky Cinema Uno il film Tutta un’altra vita ha conseguito ben 400mila spettatori e 1%. Su Fox Life Grey’s Anatomy dalle 22.00 in poi a 156mila spettatori e lo 0,5%.

Su SkyTg24 la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte con altri tre ministri ha avuto tra le 20.27 e le 21.05 ben 651mila spettatori ed il 2,1% di share. Tra le 17.34 e le 19.02 I Numeri della Pandemia a 500mila spettatori ed il 2,8% di share.

Tra le digital free vince Cielo

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Cielo Man on fire a 432mila e 1,53%. Su Tv8 4 Ristoranti a quota 427mila spettatori con l’1,36%. Su Rai Premium Un’estate a Barcellona a 392 mila spettatori e 1,3%. Su Rai Movie I due invincibili a 379mila spettatori e 1,2%. Su Iris Sfera a 336mila spettatori e 1,26%. Su Nove Trappola in fondo al Mare 2 – Il Tesoro degli Abissi ha riscosso 328mila spettatori e 1,1%. Su Rai4 Siren a 233mila spettatori e 0,7%.

Su Tv8 Guess my age 670mila spettatori con il 2,1%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 345mila spettatori con l’1,1%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 548mila spettatori e 2%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 207mila spettatori con lo 0,7%.

Su TV8 Vite da Copertina a 267mila spettatori e 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della conferenza stampa del governo)