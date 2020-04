Giochi di poltrone in Viacom

Annecchino presidente ViacomCbs networks Emeaa

Italia Oggi, pagina 46.

Cambia la struttura manageriale della divisione internazionale di ViacomCBS che sarà composta da tre management hub pan-regionali e due aree di brand, con l’obiettivo di espandere le attività e creare nuove opportunità di crescita nei principali mercati internazionali. Raffaele Annecchino, attualmente Presidente dell’area Europa meridionale e occidentale, Medio Oriente e Africa, assumerà un ruolo più ampio nella nuova struttura, con responsabilità anche per le attività dell’azienda in Europa settentrionale ed orientale e nei principali mercati asiatici. In qualità di President, ViacomCBS Networks Europe, Middle East, Africa e Asia (EMEAA),Annecchino avrà il compito di far crescere ulteriormente i mercati europei attraverso un allineamento sempre più stretto delle attività del continente come parte della struttura di EMEA.

Con una comprovata esperienza nel guidare la crescita per le attività on-screen e off-screen nei mercati di cui è attualmente responsabile, Annecchino si concentrerà sullo sviluppo della scala del business in EMEAA oltre a continuare ad essere responsabile per la strategia mobile per VCNI. Mentre Maria Kyriacou, che ultimamente aveva ricoperto il ruolo di Presidente internazionale per ITV Studios, ricoprirà il ruolo di President, ViacomCBS Networks UK e Australia, che include la responsabilità per Irlanda, Nuova Zelanda e Israele, JC Acosta sarà il terzo senior leader pan-regionale della divisione. In questo ruolo, sarà responsabile delle attività dell’azienda in America Latina – compresi i mercati chiave di Argentina, Brasile e Messico – così come Canada e mercato americano di lingua ispanica.