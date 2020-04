I progetti tedeschi di Mediaset

Mediaset trascina ProSieben nella televisione generalista

La Repubblica – Affari&Finanza, pagina 20, di Stefano Carli.

Mediaset ha archiviato un marzo in crescendo che nessuno si sarebbe atteso appena un mese fa, e invece: notizie positive dal bilancio; ancora più positive, se possibile, dal fronte Mfe, Mediaset for Europe, con l’ulteriore salita nella partecipazione in ProSiebenSat.1 e, ora, i dati dell’aumento della platea della tv generalista, che ha guadagnato oltre 4 milioni di spettatori nelle ultime settimane. Certo, non si può parlare di una visione in rosa mentre c’è ancora l’incubo del coronavirus, dell’emergenza sanitaria e del brusco stop alle attività economiche che minaccia ricadute pesanti sul fatturato pubblicitario, ossia oggi l’unica fonte di ricavi del Biscione. Ma sui numeri della pubblicità è ancora troppo presto per avanzare ipotesi precise e nessuno si sbilancia.

Budget nel mirino. E così la Borsa, che intanto guarda alle (poche) certezze di questo sfortunato periodo, prende atto degli atout del gruppo Berlusconi e fa risalire il titolo dai minimi toccati con il grande tonfo del 12 marzo a una velocità quadrupla rispetto alla media del listino. Uno scenario molto articolato quindi, che conviene ripercorrere partendo proprio da ciò che oggi è il grande quesito irrisolto. Quanto calerà il mercato pubblicitario? Troppo presto per i numeri. Spiega Vittorio Meloni, direttore generale di Upa, la Confindustria dei grandi inserzionisti pubblicitari: “I prossimi dati arriveranno tra una decina di giorni, ma saranno ancora quelli di febbraio, e non saranno significativi perché l’emergenza è scoppiata alla fine del mese. Il dato vero sarà quello di marzo, ma andrà perso con cautela: mentre esplodeva il dramma dell’emergenza una parte delle campagne di marzo erano già in onda. Certo, su una campagna, ad esempio, di tre settimane, con una telefonata all’inizio del mese si potrebbe cancellare la terza settimana e tagliare una parte del budget o rinviare quanto pianificato. Ma non ci sono ancora notizie ufficiali e sul dopo non si vede ancora nulla. Troppo presto».

Salgono gli ascolti

Sul tavolo resta però intanto il boom degli ascolti della vecchia tv generalista. Ovvio che il confinamento in casa di milioni di famiglie ha avuto un ruolo straordinario e che difficilmente questi livelli si manterranno anche “dopo”. «Si, in questa fase si può parlare di un ritorno di interesse. Non solo nel numero di spettatori, saliti in media del 30% elle ultime settimane, ma anche delle ore di visione media giornaliera, con un aumento medio di un’ora circa spiega Fabio Pavan analista di Mediobanca Securities, esperto del comparto TMT Certo, con aumenti di traffico del 30% sulle reti mobili e attorno all’80% su quelle fisse ci sono le condizioni perchè a beneficiare di questa situazione siano anche i nuovi media online. Ma di fatto finora il fenomeno sembra aver premiato la tv tradizionale. Probabilmente in ciò avrà anche giocato la bassa penetrazione nella diffusione di banda ultralarga».

(Nella foto gli studi Mediaset di Cologno Monzese)