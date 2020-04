Stasera in Tv: I programmi di lunedì 6 aprile 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 6 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la fiction racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nella città siciliana di Vigata.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile, il comedy show dove i protagonisti del mondo dello spettacolo si sfidano in nuovi giochi sempre più spericolati all’inseg na del sano divertimento… Conduce Stefano De Martino Prodotto in collaborazione con Endemolshine Italy Produttore esecutivo Domenica Durante Regia di Sergio Colabona

Rai 3 – Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – I due invincibili, dopo la Guerra di Secessione, il colonnello sudista Jim Landon si trasferisce in Messsico ma si trova a dover fare i conti con John Henry Thomas, sua controparte nordista.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Il 7 e l’8, il duo comico palermitano Ficarra e Picone in uno spassoso gioco di equivoci che ha origine dallo scambio di due neonati in culla.

Italia 1 – Harry Potter e i doni della morte: parte 1, prima parte dell’ultimo capitolo della saga. Harry Potter è in fuga, Hogwarts è caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia.

Premium Cinema – Amici come noi, questa commedia brillante racconta la storia rocambolesca di Pio e Amedeo, amici nella vita, oltre che soci in una bizzarra agenzia di pompe funebri. Pio è in procinto di sposare Rosa, ma a causa di un video che circola in rete il matrimonio sarà destinato a saltare all’aria. La storia si sviluppa come un’avventura on the road che parte e si conclude a Foggia. Nel mezzo Roma, Milano e Amsterdam. Come nel programma Emigratis, Pio e Amedeo ne combineranno di tutti i colori, lasciando la loro impronta ad ogni passaggio.

Iris – Sfera, nel bel mezzo dell’oceano Pacifico, a più di mille piedi sotto il livello del mare, viene identificato un’enorme vascello, che però non sembra essere adatto alla navigazione marina. Un gruppo di scienziati americani viene subito incaricato di scendere negli abissi e studiare questa incredibile scoperta…

Altre emittenti

La7 – L’uomo della pioggia, film (Drammatico) di Francis Ford Coppola con Matt Damon, Danny DeVito, Claire Danes (US 1997). Un giovane avvocato, affiancato da un simpatico ‘paralegale’, ingaggia una difficile battaglia contro una compagnia di assicurazioni che non ha corrisposto il premio a un leucemico, morto poi per mancanza di cure.

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA. La sfida riparte da una città cosmopolita e affascinate come Hong Kong, territorio autonomo nel Sudest della Cina e centro nevralgico tra Oriente e Occidente. E’ qui che Chef Borghese aprirà le danze in cucina, la prima delle sette puntate in arrivo vedranno sfidarsi i migliori ristoratori in circolazione. Chi vincerà la gara al di là dei confini nazionali? Chi tra i quattro ristoratori italiani porterà a casa la vittoria? A individuare il miglior rappresentante della cucina tricolore della metropoli asiatica sarà, come sempre il nostro Alessandro Borghese.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – Tutta un’altra vita, Gianni fa il tassista e tutti i giorni combatte con le difficoltà del suo lavoro e le risorse finanziarie che non bastano mai. E’ molto stanco e insoddisfatto e spera di poter cambiare vita un giorno..ed ecco che l’opportunità arriva all’improvviso: si ritrova a vivere in una bella villa di un miliardario in vacanza. In un ambiente lussuoso, tra macchine costosissime, feste esclusive e comodità di ogni genere, Gianni finalmente pensa di aver trovato ciò che cercava, ma c’è ancora una sorpresa che lo aspetta…

Fox – The Walking Dead, in contemporanea con gli Stati Uniti. La minaccia del ritorno dei Sussurratori porta un’ondata di panico sui cittadini di Alexandria

(Nella foto The Walking Dead)