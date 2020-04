Ascolti tv 3 aprile 2020: Gaia vince Amici, ma Auditel premia Rai1

Ieri, venerdì 3 aprile 2020 il film “Gifted-Il dono del talento” ha vinto la serata degli ascolti tv, battendo per contatti Canale5 e Rai2.

Amici di Maria De Filippi con il 22,8% e 4,8 milioni, Gifted-Il dono del talento 17% e 5,014 milioni, The Good Doctor 6,6% e 2 milioni.

Gaia Gozzi ha vinto la diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, in un’edizione surreale senza pubblico in studio. Il programma di Canale5 ha registrato il 22,8% di share media con 4,822 milioni di spettatori. La finale dell’anno scorso, vinta da Alberto Urso, aveva portato a casa il 26,99% con 4,803. E nel 2018, con Irama che alzava la coppa, aveva fatto il 25,13% con 4,871 milioni. Quindi lo zoccolo duro del talent non si scalfisce negli anni.

Su Rai1, invece, il film Gifted-Il dono del talento ha fatto il 17% di share media con 5,014 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva portato a casa il 6,6% di share con 1,7 milioni con lo Speciale Tg1 Coronavirus.

Terza posizione per il telefilm di Rai2 The Good Doctor con il 6,6% e 2,015 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa serie tv aveva fatto l’8,2% di share.

Carlo G. Lanzi

(Nella Gaia Gozzi)