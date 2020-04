Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 3 aprile 2020

Su Rai 1 “Gifted”, su Rai 2 “The Good Doctor”, su Rai 3 “Passeggeri notturni”, su Rete 4 “Quarto Grado”, su Canale 5 “Amici di Maria”, Su Italia 1 “Run All Night”, su La7 “Propaganda Live”, su Tv8 “Italia’s Got Talent – Best of”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “Gun Shy”, su Fox “Modern Family”, su Premium Cinema “Il testimone invisibile”, su Iris “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”, su Rai Movie “Suburra”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 3 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Gifted – Il dono del talento, Frank Adler vive in Florida, cresce da solo Mary, 7 anni, figlia della defunta sorella Diane. L’uomo vuole dare un’educazione normale alla nipote, dotata di uno straordinario talento matematico, ereditato dalla madre. La nonna Evelyn vuole invece garantire alla bambina un’istruzione che la faccia eccellere e per questo è disposta anche a togliere al figlio la custodia della piccola, fino a ricorrere al tribunale.

Rai 2 – The Good Doctor, Shaun non riesce a lasciarsi andare con Carly per colpa di un fastidioso tatuaggio. Il caso di una paziente gli farà capire che le sue paure derivano da altro…

Rai 3 – Passeggeri notturni, Enrico è un dj radiofonico che intrattiene il suo pubblico raccogliendo le storie di chi telefona in diretta. La sua vita è divisa tra Bari, dove abita, e Milano, dove vive sua figlia Matilde. E proprio tornando dalla città lombarda, su un treno notturno, incontra Valeria, una donna affascinante che nasconde un mistero. La serie è tratta dai racconti “Passeggeri notturni” e “Non esiste saggezza” di Gianrico Carofiglio.

Rai Movie – Suburra, Samurai, il più potente boss del litorale romano, ha deciso di mettere le mani sul lungomare di una città nei pressi di Roma. L’uomo gode dell’appoggio di un politico corrotto, schiavo del sesso e della droga, e di un cardinale. Ispirato all’omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo de Cataldo.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Amici di Maria, talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza. Italia 1 – Run All Night, action-thriller con Liam Neeson e Ed Harris. Il destino incrocia le strade di un ex killer, di un boss suo amico fraterno, e dei rispettivi figli.

Premium Cinema – Il testimone invisibile, nella Milano bene l’imprenditore dell’anno Adriano Doria, bello, ricco, sposato con una figlia e con tanto di amante di nome Laura, si ritrova accusato di avere ucciso quest’ultima e per il momento agli arresti domiciliari. Lui si dichiara innocente e per dimostrarlo si avvale di un’avvocatessa penalista di fama, Virginia Ferrara. Adriano si sottopone ad una sorta di interrogatorio da parte del suo legale, che ha bisogno dei più minuscoli dettagli del suo racconto per capire dove si nasconde la verità.

Iris – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, quarto film della saga. Indiana Jones è alle prese con i russi, a cui contende un prezioso reperto archeologico.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Italia’s Got Talent – Best of, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Gun Shy, l’attore Antonio Banderas veste i panni di Turk Henry, bassista di una band di successo. Succede che il gruppo si scioglie e Turk decide di partire con la moglie per una vacanza di lusso esotica in Cile. Qui inizia un’avventura del tutto inaspettata e molto impegnativa per Turk.: sua moglie infatti viene rapita da un gruppo di rinnegati bucanieri che necessitano di soldi per comprare una barca, così Turk è costretto a fare ricorso a tutte le sue energie per intraprendere una pericolosa missione di salvataggio.

Fox – Modern Family, i Dunphy sono sfiniti dalla fatica di occuparsi dei gemelli di Haley e Dylan. Ma a un certo punto si rendono conto che i bambini potrebbero anche tornare utili…

(Nella foto Amici)