Ascolti 1 aprile digital e pay: Luisa Ranieri accende il cinema pay. SkyTg24 al 3% al pomeriggio. Nove super con Conte, Discovery vola a marzo

Il premier in conferenza stampa a 760mila su SkyTg24 e poi fa picco da 1 milione in esclusiva su Nove

Sulla pay cinema e news

In evidenza anche l’offerta cinema, ieri, mercoledì 1 aprile sulla pay tv. Su SkyCinemaUno Vita segreta di Maria Capasso, un film di Salvatore Piscicelli con Luisa Ranieri, Daniele Russo, Marcella Spina, Luca Saccoia, ha conseguito 200mila spettatori e lo 0,7% (240mila il cumulato); su SkyCinema DreamWorks inoltre I Croods a 104 spettatori. Ma hanno fatto bene, come sempre in questi giorni, anche gli appuntamenti con l’informazione. Ieri quindi SkyTg24 tra le 17.01 e le 18.55 ha avuto 565mila spettatori e il 3%; l’edizione delle 20.00, con la conferenza stampa di Giuseppe Conte, a 585mila e, con la fase del premier – dalle 20.22 alle 20.38 – a 760mila e 2,45%.

Il gruppo Discovery cresce nelle 24 ore a marzo

Discovery Italia chiude il mese di marzo con ascolti record, registrando il miglior marzo di sempre con il 7,1% di share nelle 24 ore sul pubblico totale (+10% vs marzo 2019). Il pubblico dei canali Discovery, infatti, registra un +47% rispetto allo scorso anno, a fronte di una crescita complessiva dell’ascolto televisivo che si ferma a +34%. Molto bene anche il target commerciale 25-54 anni, con il 9,1% share, +9% rispetto a marzo dello scorso anno. Dati che beneficiano del maggior pubblico e del maggior tempo speso davanti alla tv e che permettono a Discovery di incrementare di oltre 3,2 milioni il numero di spettatori unici giornalieri rispetto allo scorso anno e di confermarsi terzo editore televisivo nazionale per share. A trainare gli ascolti record del gruppo, sono soprattutto i risultati dei principali canali free to air: NOVE fa segnare l’1,5% di share nelle 24 ore, mantenendo la #9 posizione nel raking dei canali nazionali mentre REAL TIME tocca quota 1,4% di share sul totale individui nelle 24 ore (+5% vs marzo 2019). Ottima performance anche per DMAX che raggiunge lo 0,9% di share sul totale individui nelle 24 ore (+28% vs marzo 2019), l’1,8% di share sugli uomini 25-54 (+19% vs marzo 2019), Food Network, 0,5% share (+47% vs marzo 2019) e HGTV – Home & Garden TV, 0,4% share (+25% rispetto allo scorso mese, quello del debutto). Benissimo anche K2 e Frisbee, i canali kids del gruppo, che registrano l’1,3% di share (+12% vs marzo 2019), arrivando a quota 9,3% di share sul target 4-14.

In prime time le native digital: vince Nove, bene Tv8, Rai Movie e La5

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Nove Accordi e disaccordi con Giuseppe Conte e Carlo Verdone ospiti di Luca Sommi e Andrea Scanzi ha avuto 826mila spettatori e il 2,8%, facendo un picco da 1 milione nella fase finale dell’intervista al premier. Su Tv8 Antonino Chef Academy a 646mila spettatori e 2,3%. Su Rai Movie Mine Vaganti a 641mila spettatori e il 2,2%. Su La5 Una Moglie per Papà ha raggiunto 463mila spettatori e l’1,6%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 487mila spettatori e 1,7%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 209mila e 0,7%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 751mila spettatori con 2,4%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 438mila spettatori con l’1,4%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 267mila spettatori e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Vita segreta di Maria Capasso)