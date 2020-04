Anche il Papa dà una mano a Salini, mai stato così forte e, letteralmente, scatenato

La Rai pensa di trasmettere un po’ meno virus e un po’ più il Papa

Il Foglio, pagina 2, di Lorenzo Marini

In Rai sono giornate convulse. Se da un lato la pandemia blinda la posizione di Fabrizio Salini (che un paio di mesi fa era sul punto di saltare) e rimanda sine die l’attuazione del suo piano industriale (che per alcuni non vedrà mai la luce), dall’altro c’è da rimescolare i palinsesti per far fronte all’emergenza e gestire l’esplosione della platea televisiva. Ogni giorno, infatti, quasi quattro milioni di persone in più, costrette a casa, si mettono davanti al teleschermo, un aumento del 38 per cento. Grasso che cola per tutte le reti, in primis per mamma Rai (+ 37,5) a Mediaset (+ 30,4).

La Rai, però, è anche servizio pubblico pagata con i denari dei contribuenti, quindi la responsabilità sulle sue spalle in questi giorni è più pesante. Come fare buona e utile televisione in questa emergenza generale? Lunedì Salini ha fatto il punto con i direttori di rete e di testata proprio su questo. “Va bene dare spazio al virus, ma dobbiamo concentrarlo nei programmi d’informazione, anche in prima serata. Per il resto, parliamo d’altro, perché altrimenti rischiamo di aumentare a dismisura il senso di ansia negli italiani e creare un corto circuito informativo”, è stato all’incirca il ragionamento del capo azienda davanti ai suoi dirigenti. Insomma: non si può parlare del Covid h24. Da qui l’invito, specie ai programmi della mattina e del pomeriggio, da “Unomattina” a “La vita in diretta”, a occuparsi di altri temi, più leggeri. Poi, guardando i numeri, largo alla grande fiction, nuova e in replica (Montalbano docet), e all’intrattenimento di qualità, da quello culturale, stile Alberto Angela, a quello leggero, come Fiorello. E pure alla religione. La curva in ascesa degli ascolti della Messa domenicale, dell’Angelus, ma pure del programma A sua immagine, per non parlare del boom della benedizione Urbi et Orbi del Papa (8,6 milioni di persone su Raiuno), stanno spingendo il vertice di Viale Mazzini a pensare a nuovi spazi religiosi. E già ci si sfrega le mani in attesa del Venerdì Santo, della Via Crucis e della Messa di Pasqua.

(Nella foto la sede Rai di Viale Mazzini)