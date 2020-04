Mediaset non si sente tanto bene e va in Cura Italia

Mediaset, al via smaltimento ferie e ammortizzatori sociali

Italia Oggi, pagina 20, di Claudio Plazzotta.

Niccolò Querci, direttore centrale risorse umane e operazioni del gruppo Mediaset, spiega in una lettera a tutti i dipendenti del Biscione che «la stagnazione del mercato pubblicitario in un contesto di tale incertezza, unita alla necessità di sospendere alcune produzioni e di modificare in modo significativo l’organizzazione del lavoro stanno comportando ripercussioni sui risultati economico-finanziari anche del nostro gruppo». E pure a Cologno Monzese intendono usare gli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia, «limitatamente al periodo dell’emergenza e per quelle aree che in questi giorni sono interessate da una riduzione, anche parziale, della loro attività». In sostanza, almeno due settimane di cassa integrazione per una serie di dipendenti Mediaset «interessati dalla riduzione d’orario».

Inoltre, lo scorso 28 marzo, i sindacati e i vertici del broadcaster televisivo hanno raggiunto un accordo per lo smaltimento delle ferie e dei permessi arretrati riferiti all’anno 2019, applicabile solo ai lavoratori in smartworking. Niente intesa, invece, per uno smaltimento del 30% di ferie e permessi 2020. In base al documento firmato, quindi, entro il 30 giugno 2020 tutti i dipendenti Mediaset in lavoro da casa dovranno aver consumato tutte le ferie e tutti i permessi arretrati 2019. E «resta inteso che durante i giorni di ferie o permesso il lavoratore in smartworking non potrà essere chiamato ad alcuna attività produttiva». Entro il 30 giugno ci saranno, inoltre quattro giornate di chiusura collettiva. Come spiegato in calce al documento, l’accordo «permette, per il momento, di fare fronte agli effetti della crisi con provvedimenti ancora non particolarmente pesanti per i dipendenti di Mediaset. L’azienda ha confermato che sta attentamente studiando l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia al fine di alleggerire le pesanti ricadute economiche sui conti del gruppo».

(Nella foto gli studi Mediaset di Cologno Monzese)