Ascolti 31 marzo digital e pay: SkyTg24 al 3% al pomeriggio. Iris vince col western cult

Sulla pay cinema e news

In evidenza l’offerta cinema, ieri, martedì 31 marzo sulla pay tv. Su SkyCinemaUno Armi Chimiche ha conseguito 78mila spettatori e lo 0,3%. Su SkyCinema Due Girl ha avuto 97mila spettatori e lo 0,3%. Ma hanno fatto bene, come sempre in questi giorni, anche gli appuntamenti con l’informazione. Ieri quindi, inoltre, SkyTg24 tra le 17.01 e le 18.55 ha avuto 567mila spettatori e il 3%.

In prime time le native digital: vince Iris

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Iris La guida indiana a 758mila spettatori e 2,5%. Su Tv8 Angeli e demoni a 623mila spettatori e 2,23%. Su Rai Movie Song’ e Napule a 583 mila e 1,9%. Su Nove The November Man a 425mila spettatori e 2%. Su RaiPremium Bella da morire in replica ha riscosso 272mila spettatori e 0,9%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 468mila spettatori e 1,7%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 237mila e 0,8%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 468mila spettatori con 1,7%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 359mila spettatori con l’1,1%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 267mila spettatori e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di SkyTg24)