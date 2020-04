Ascolti tv analisi 31 marzo, effetto Covid: Harry Potter batte anche Musica che unisce. Pechino stabile, Floris regola Berlinguer e Buonamici

Nella sfida tra i programmi dedicati a Covid-19 vince Giovanni con il bouquet di ospiti più ‘pesante’ e rendendo meno schizofrenica del solito la trasmissione. Precede lo speciale del Tg5 affidato alla Buonamici – che stavolta non aveva il premier come ospite di lancio - e la trasmissione della Berlinguer, tornata con Mauro Corona in avvio di trasmissione.

Potter in era corona virus vale quasi sempre oltre 4 milioni di spettatori e più del 15% di share

Una vittoria annunciata

Ennesima magia della saga di Hogsworts su Italia 1. L’altro ieri, pur perdendo contro la replica di Montalbano, Harry Potter e l’ordine della Fenice aveva fatto il record a 4,733 milioni e 16,3%. E la settimana scorsa sempre al martedì Harry Potter e il calice di fuoco aveva ottenuto 4,430 milioni di spettatori e il 16,8% battendo largamente su Rai1 Il film tv Permette? Alberto Sordi. I titoli del filone si confermano quindi capaci di superare il 15% di share, con una platea di affezionati che in questa fase corona virus rimane sempre ampiamente sopra quota 4 milioni.

Ieri martedì 31 marzo, Harry Potter Il principe mezzosangue (4,4 milioni e 15,8%) ha superato un’operazione meritevole e interessante. Su Rai1 la produzione Musica che unisce, con Vincenzo Mollica (non invadente) voce narrante, ed una serie di contributi artistici legati creativamente (hanno aperto Cesare Cremonini e poi Tiziano Ferro, ma sono passati tantissimi campioni del nostro scenario musicale) ha avuto 3,596 milioni di spettatori ed 14,1% di share, conseguendo un risultato che non si può definire deludente.

Un risultato buono anche perché la concorrenza sul target era forte. Oltre a quella di Italia 1, c’era infatti soprattutto quella di Rai2, che non ha perso nulla del seguito fidelizzatissimo del suo adventure reality. Pechino Express con la puntata che ha tenuto in gioco con la busta nera Le Collegiali ha avuto 2,446 milioni di spettatori con il 9%.

Le scalette di Floris, Berlinguer e Buonamici

Nella sfida tra i programmi dedicati a Covid-19 stavolta ha vinto Giovanni Floris, precedendo Bianca Berlinguer e Cesara Buonamici, che era prevalsa sugli altri sette giorni prima. La graduatoria per ascolti propone questo ordine: su La7 DiMartedì a 1,730 milioni e il 6,2%, su Rai3 #Cartabianca a 1,515 mln e il 5,5% e su Canale 5 Speciale Tg5 Una luce di speranza ma come ripartire? a 1,4 milioni e 5,9%. Ma se si considera il periodo in sovrapposizione e lo share Buonamici sopravanza Berlinguer.

Floris è prevalso grazie al bouquet di ospiti più pesante (Luciana Lamorgese, Paolo Gentiloni, Suor Smerilli, Carlo Calenda, Edward Luttwak, Alessandro Sallusti, Corrado Augias, Walter Ricciardi, Carlo Cottarelli, Francesco Stellacci e la sempre presente Ilaria Capua) e rendendo meno schizofrenico il mix live+rec della trasmissione. Lo speciale del Tg5 (Silvio Brusaferro, Alberto Mantovani, Giuseppe Ippolito, Giulio Gallera, Francesco Boccia, Renato Brunetta) affidato alla Buonamici stavolta non aveva il premier come ospite di lancio. Mentre la trasmissione della Berlinguer, tornata a mettere Mauro Corona in avvio di trasmissione ha puntato su Luca Zaia, Massimo Galli, Pierluigi Bersani, Mario Monti, Cristina Parodi, Antonio De Caro, Pierpaolo Sileri, Andrea Scanzi, Valerio Rossi Albertini ed ha alla fine convocato praticamente gli stessi spettatori di sette giorni prima. Pura difesa ha fatto Rete4 schierando un film (La ragazza del dipinto a 1 mln di spettatori e 3,5% di share).

Le altre partite della giornata

In access tra i talk Otto e Mezzo (2,347 milioni e 7,6%) ha staccato Tg2 Post (1,9 milioni e 6,1%) e Stasera Italia (1,550 milioni e 5,2%).

Nel preserale questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,192 milioni di spettatori (14,8%) con L’Eredità a 4,7 milioni di spettatori (18,8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 3 milioni e 14,4% di share e Avanti un Altro! a 4,682 milioni e 19,1%.

Al mattino su Rai1 Storie Italiane a 1,5 milioni e 14,6%. Su Canale5 Mattino Cinque a 1,3 milioni e 15% e 1,555 milioni e 15,5%.

A mezzodì su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane a 1,8 milioni e il 14,2% e Linea Verde a 1,985 milioni di spettatori con il 10%. Su Canale 5 Forum a 1,8 milioni di spettatori con il 12,3%.

Nel pomeriggio su Rai1 La Vita in Diretta a 2,489 milioni di spettatori con il 13,3%. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque a 2,362 milioni e 13.3% e poi a 2,3 milioni e 11,9%

(Nella foto un momento La musica che unisce)