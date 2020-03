Stasera in Tv: cosa vedere martedì 31 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 31 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Musica che unisce, la Rai scende in campo con il meglio della musica e dello spettacolo italiano per sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata quotidianamente contro ‪il Coronavirus. Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Maneskin, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso sono solo alcuni dei giganti che parteciperanno alla serata. Ma non solo musica: la danza con l’étoile Roberto Bolle e il cinema con Luca Zingaretti e Paola Cortellesi. Dal mondo sportivo Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e con la voce narrante di Vincenzo Mollica. Un grande show senza interruzioni pubblicitarie e soprattutto senza gli artisti sul palco, ognuno contribuirà da remoto, nel rispetto dell’hashtag #iorestoacasa, inviando la propria performance. ‪Non mancherà uno spazio informativo, grazie al Ministero della Salute con esperti del mondo scientifico.

Rai 2 – Pechino Express, 10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailandese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Song ‘e Napule, Paco è un pianista diplomato al conservatorio ma, rimasto disoccupato, è costretto a malincuore ad accettare un posto nella polizia. Qui, viste le doti musicali, gli viene assegnato un compito delicato: infiltrarsi nella band di un cantante neomelodico per catturare un pericoloso camorrista. Vincitore di tre David nel 2014. Fuori concorso Sezione Masterclass Giffoni 2016.

Mediaset

Rete 4 – La ragazza del dipinto, il film è ispirato alla vera storia di Didone Elizabeth Belle, la figlia illegittima di un ammiraglio della Royal Navy.

Canale 5 – TG5 – Speciale, gli appuntamenti speciali curati dalla redazione del Tg5

Italia 1 – Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry è di nuovo a Hogwarts: un vecchio libro, appartenuto ad un misterioso Principe Mezzosangue, è la chiave per carpire i segreti del passato.

Iris – La guida indiana, un cacciatore di pelli guarisce una ragazza indiana, contesa dal capo tribù e da suo nipote. Lei, però, non ricambia le loro attenzioni.

Premium Cinema – Aquaman, Atlanta, regina di Atlantide e Tom il guardiano del Faro hanno un figlio: Arthur. Essendo un unione clandestina, pur di proteggere suo figlio, Atlanna accetterà di farsi giudicare nella città subacquea, che la giustizierà consegnandola al più feroce dei popoli sottomarini. Arthur cresce imparando in segreto da Vulko, consigliere del re e di suo figlio Orm, i segreti di Atlantide e compierà gesta eroiche in mare, come salvare un sottomarino da un team di pirati. Qualcosa va storto e la situazione si fa pericolosa..

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Angeli e demoni, dopo “Il Codice da Vinci” il team Ron Howard-Tom Hanks porta sul grande schermo anche il secondo successo letterario di Dan Brown (in realtà scritto prima del Codice). Hanks riprende, dunque, il ruolo del professor Robert Langdon, esporto in simbologia. La vicenda intreccia religione e scienza. Mentre a Roma si piange la morte del Papa e ci si prepara all’imminente conclave sotto la guida del Camerlengo Patrick McKenna (interpretato da Ewan McGregor), a Ginevra e, precisamente, nei laboratori del CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare), viene ritrovato il cadavere di Padre Silvano Bentivoglio. Il corpo, orrendamente mutilato, ha impresso sul petto il simbolo di un’antica setta: gli Illuminati…

Nove – The November Man, Peter Devereaux (Pierce Brosnan), un passato da agente operativo della CIA, ha lasciato l’agenzia per una vita più tranquilla e, ora, gestisce un accogliente caffé. Un giorno, arrivato al lavoro, uno dei suoi impiegati gli dice che c’è un uomo che attende di parlargli. Costui è John Hanley (Bill Smitrovich), l’ex capo di Peter. Hanley mostra a Devereaux la documentazione relativa alla morte di tre agenti con i quali Peter, un tempo, aveva lavorato. A quanto pare Arkady Federov (Lazar Ristovski), politico russo con ottime chance di essere eletto Presidente, ha assunto un’assassina professionista, Alexa (Amila Terzimehic), per eliminare coloro che possono ricollegarlo a un passato poco onorevole. Federov, infatti, ha le mani sporche di sangue, sangue ceceno. Ma la CIA sembra aver già fatto la sua mossa. Una donna, Natalia Ulanova (Mediha Musilovic), è in possesso delle informazioni che potrebbero seppellire Federov, ma, astutamente, non intende parlare fino a quando non sarà in salvo. Hanley chiede a Peter di occuparsi della sua “estrazione” e poterla in salvo, da Mosca a San Pietroburgo…

Sky Cinema 1 – Armi chimiche, Adereth è un vecchio agente del Mossad, più vicino alla prigione che alla pensione. Da troppo tempo i suoi superiori non si fidano più di lui, che gonfia le informazioni dei suoi contatti per non farsi rimpatriare. Tenta un’ultima missione per riscattare la sua vita e la sua carriera prima che sia troppo tardi: dimostrare che i ‘siriani’ progettano un attacco chimico. Per farlo deve trovare Angela Caroni, una donna bella e misteriosa che potrebbe condurlo alla risoluzione dell’enigma…

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

