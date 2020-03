Ascolti tv analisi 29 marzo, effetto Covid: Capotondi stacca D’Urso (che prega) e Fazio (con Burioni, Speranza e Prodi). Giletti va forte sul tardi

Ascolti seconda serata: Live in vetta dopo la fine di Bella da morire ma con Massimo Giletti più vicino del solito, al 15% di share ricevendo lo zapping da Canale 5 in break.

Contesto pandemia

Covid 19, tre film, tre programmi di approfondimento, una fiction. Lo schema generalista di domenica 29 marzo era lo stesso di sette giorni prima. Il bilancio Auditel dice, in sintesi, che è andata forte, in crescendo, la storia di Rai1 sul femminicidio (Bella da morire 5,547 milioni e 19,2%). Che è leggermente cresciuta su Canale5 Live Non è la D’Urso (ha ottenuto 2,987 milioni ed il 13,4%). Che su Rai2 Che tempo che fa è rimasto stabile nella prima parte 2,832 milioni e 9,3% ed è cresciuto nella seconda parte. Che ha migliorato molto nella seconda parte su La7 Non è L’Arena (a 1,921milioni e 8,6% e con la prima parte a 1,967 mln e 6,3%).

Tra i film vittoria morale di Cine34

Tra i film in onda, invece, è andato benino il film di Italia1 (Point Break a 1,645 mln e 5,5%), ha fatto discretamente su Rai3 Suburbian (a 1,166 milioni e 3,8%), mentre su Rete4 Un’ottima annata ha avuto 945mila e 3,4%, non battendo di molto la sorpresa di giornata con Renato Pozzetto (su Cine 34 Il ragazzo di campagna 906mila e 2,9%).

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access I Soliti Ignoti faccia un picco da 7,6 milioni alle 21.28. In quella stessa fase si registra il miglior momento di Fabio Fazio (a 3,5 milioni con Roberto Burioni, e Roberto Speranza).

Live perde con Patuanelli, poi cresce con Salvini e l’eterno riposo, Nuzzi, D’Eusanio…

D’Urso, in avvio terza in graduatoria con Stefano Patuanelli, è diventata seconda dalle 21.36 in poi, salendo oltre 4 milioni nella fase con Matteo Salvini (e la preghiera dei defunti recitata assieme al segretario leghista) e poi chiudendo in testa in seconda serata sopra la linea del 20%. Per Massimo Giletti è stata ottima la seconda parte della trasmissione, con tanti momenti vicini al 15% di share ricevendo lo zapping da Canale 5 in break.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico di Live non è la D’Urso)