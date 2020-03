Oggi in edicola: l’informazione sul Coronavirus non eccita più l’Auditel

Voglia di evasione: virus a picco nell’Auditel

Quotidiano Nazionale, pagina 10, di Chiara Di Clemente.

«Non sono le nostre capacità che dimostrano chi siamo davvero, sono le nostre scelte»: a dirlo è il saggio Silente al 13enne Harry Potter nel secondo film della saga, quello della Camera dei segreti. Trasmesso da Italia 1 il 17 marzo, l’episodio è stato visto – o rivisto – da oltre 4 milioni di telespettatori, regalando alla più piccola delle reti Mediaset la vittoria della prima serata Auditel, in genere appannaggio esclusivo di Rai1 o Canale5. Le nostre scelte, le scelte del pubblico della tv generalista costretto a casa da una quantità di giorni non sembra l’eternità ma che in realtà non raggiunge neanche un mese tondo, ci hanno definito finora come un teleorganismo corpulento (la media del programma più visto ogni sera è raramente sotto i 4 milioni) e inevitabilmente smarrito.

Nelle prime ore dell’allarme, siamo stati ossessivamente in cerca di notizie, cronache dell’epidemia: venerdì 6 marzo, Amici su Canale5 conquistava l’Auditel suoi 3 milioni e 677mila spettatori (share del 19,9%), ma a tallonarlo a pochissima distanza c’era lo speciale Porta a porta sul Coronavirus, 3 milioni e 301 mila spettatori, share del 14,1%. Il lunedì successivo, il 9 marzo, i dati Auditel segnavano l’immancabile trionfo del primo dei due nuovi episodi 2020 del commissario Montalbano, su Rai1 (9 milioni e 337mila spettatori, share del 39 per cento), ma risultava notevole l’exploit di Rete4, con gli oltre due milioni di spettatori (2.342.000) sintonizzati su Stasera Italia.

La sfiammata dell’informazione

In prima serata, l’attenzione all’attualità sul virus è andata poi a calare: il 4 marzo su Rai3 Chi l’ha visto? era al 9,1% di share, il 13 marzo al 5,8%, il 26 marzo al 4,7%; su Rete4 Dritto e rovescio il 5 marzo è al 6 per cento di share, il 12 marzo al 7,6%, il 16 al 6,3%, il 26 marzo al 5,7%. E mentre resta stabile Floris su La7 con diMartedì’ (il 10 marzo al 6,7 di share, il 24 al 6,4%) oscilla la Berlinguer di #Cartabianca su Rai3: il 3 marzo è al 6,3 per cento di share, il 17 al 5,8%.

(Nella foto Stasera Italia)