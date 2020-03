Tra le novità in arrivo su Amazon Prime in aprile Tales from The loop, Bosch e Upload

Amazon Prime Video ha annunciato una docuserie che seguirà la squadra di calcio del Paris Saint-Germain e una dedicata a Fernando Alonso.

Prime Video ha reso disponibile gratuitamente per tutti i clienti Amazon una selezione di serie e film Amazon Original per bambini e famiglie, oltre a una lista di titoli acquisiti in continuo aggiornamento, tra cui anche: Peppa Pig (stagione 1), Mia and Me e Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans. Per la lista completa e accedere all’offerta disponibile gratuitamente in Italia visitare: primevideo.com/gratispertutti.

Per accedere a questi contenuti gratuiti per bambini e famiglie su Prime Video non è necessario avere un abbonamento Prime, ma basterà creare un account gratuito Amazon su amazon.it.

Tales From The Loop

Su Prime Video dal 3 Aprile

Dal produttore esecutivo Matt Reeves e basata sui lavori dell’acclamato artista svedese Simon Stålenhag, Tales from the Loop narra le storie di una cittadina e di tutti coloro che vivono sotto il Loop una macchina costruita per esplorare i misteri dell’universo rendendo possibili cose che fino a quel momento erano concepibili solo per la fantascienza. Il cast della serie annovera Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghardi (Eighth Grade), Duncan Joiner (Waco) and Jonathan Pryce (The Two Popes, Game of Thrones). Tales from the Loop è prodotta da Fox21 Television Studios e dagli Amazon Studios, in collaborazione con 6th & Idaho e Indio Studio. La serie è stata creata da Nathaniel Halpern, che ha sceneggiato gli otto episodi e ha svolto il ruolo di produttore esecutivo al fianco di Mark Romanek, Matt Reeves, Adam Kassan, Rafi Crohn, Mattias Montero, Samantha Taylor Pickett, Adam Berg e Simon Stålenhag.

Bosch

Dal 17 Aprile sarà disponibile la sesta stagione di Bosch, la serie più longeva di Amazon Prime Video di cui è già stata annunciata anche la settima e ultima stagione. Basata sui romanzi best seller di Michael Connelly, la serie è composta da episodi della durata di un’ora e conta nel cast Titus Welliver (Lost) nei panni del Detective della Omicidi Harry Bosch, Jamie Hector (The Wire) nel ruolo del Detective Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) nei panni della Tenente Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) nel ruolo di Maddie Bosch e Lance Reddick (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) nel ruolo del Capo Irvin Irving. Nei dieci episodi della sesta stagione, dopo che un fisico medico viene assassinato e il materiale radioattivo potenzialmente mortale che portava con sé scompare, Bosch si ritrova al centro di un complesso caso tra un omicidio, una caotica indagine federale e una catastrofica minaccia alla città di Los Angeles – la città a cui ha giurato servizio e protezione.

Upload

Dall’autore premiato agli Emmy Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) arriva Upload, una nuova commedia fantascientifica ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la norma. Ma la cosa più particolare è che gli umani possono scegliere di essere “caricati” in un aldilà virtuale nel momento in cui si avvicinano alla morte. La serie segue le avventure di un giovane sviluppatore di app, Nathan Brown (Robbie Amell), che finisce in ospedale per un incidente in una automobile autopilotata e deve decidere velocemente il suo destino. Dopo una veloce riflessione, presa insieme alla sua ragazza superficiale Ingrid (Allegra Edwards), decide di farsi caricare sul lussuoso aldilà dei suoi genitori “Lakeview” della Horizen Company. Una volta caricato su Lakeview, Nathan incontra il suo “angelo” dell’assistenza clienti Nora Anthony (Andy Allo), che inizialmente è la sua guida carismatica ma diventa velocemente un’amica e una confidente che lo aiuta a navigare nella nuova estensione digitale della sua vita.

La serie sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 1 Maggio.

Le produzioni in arrivo

Amazon Prime Video ha annunciato una docuserie unica che seguirà la squadra di calcio francese più di successo il Paris Saint-Germain. Per quattro episodi questa serie offrirà una prospettiva unica su ciò che rende questa squadra così speciale: i suoi valori, la passione e il grande impegno dei giocatori, degli allenatori, del presidente e di tutto il club. La serie sarà disponibile nel 2020 in esclusiva su Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video ha annunciato l’ultima docu-serie esclusiva, Fernando, un ritratto unico sul campione del mondo di Formula 1 e uno degli atleti spagnoli più famosi: Fernando Alonso. La docu-serie in cinque episodi è un’analisi della sua vita dentro e fuori dai circuiti attraverso gli alti e bassi che lo accompagnano nei mesi precedenti alla sua prima prova dell’anno il Rally di Dakar in Sudamerica. Fernando sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in Italia, Spagna, Regno Unito e America Latina nella seconda metà del 2020.

La Redazione

(nella foto Tales from the loop)