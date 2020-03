Ascolti TV sabato 28 marzo: vince Canale 5 con Ciao Darwin 8

Al quarto posto Raitre con Sapiens – Un solo pianeta al 5,1% di share con 1,5 milioni di spettatori, seguita da Raidue con Petrolio al 4,7% e 1,2 milioni

Nel sabato sera televisivo di repliche, Paolo Bonolis porta a casa il risultato su Fiorello. Ma senza stravincere. Ciao Darwin 8 Terre desolate su Canale 5 conquista il 18,5% di share con 4,5 milioni di spettatori, mentre su Raiuno Il meglio di Viva Raiplay di Fiorello ottiene il 15,3% di share con 4,3 milioni di spettatori. In sovrapposizione dalle 21.34 alle 23.16, orario in cui ha chiuso lo show di Fiorello, Canale 5, su cui Bonolis ha proseguito fino alle 00.34, ha ottenuto il 17,42% di share con 4,9 milioni mentre Raiuno il 15,3% con 4,3 milioni.

Al terzo gradino del podio Italia 1 con Pets – Vita da animali, che dimostra come a scegliere in casa siano anche i più piccoli, ottiene il 7,6% di share con 2,1 milioni di spettatori, seguito da Sapiens – Un solo pianeta di Mario Tozzi che su Raitre conquista il 5,1% di share con 1,5 milioni di spettatori. In fondo alla classifica le due trasmissioni di approfondimento della serata, entrambe ovviamente incentrate sull’emergenza Covid-19: Petrolio su Raidue conquista il 4,7% di share con 1,2 milioni di spettatori, mentre Stasera Italia Weekend Speciale su Rete 4 il 3,8% con 1 milione di spettatori. Su La7 il grande classico Operazione Sottoveste raggiunge il 3,2% di share con 866 mila spettatori.

Nel preserale di Raiuno, l’edizione straordinaria del Tg1 con il nuovo discorso del premier Giuseppe Conte ha ottenuto il 27,4% di share con 7,6 milioni di spettatori, a conferma della forte attenzione da parte del pubblico italiano. La Santa Messa del Papa da Santa Marta alle 7 su Raiuno ha conquistato il 23,5% di share con 1,2 milioni di spettatori.

