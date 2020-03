Al via la stagione conclusiva di Will & Grace da oggi su Premium Stories e Infinity

L’addio alle scene dell’avvocato Will Truman, dell’interior design Grace Adler, della socialite Karen Walker e del vulcanico Jack Mc Farland promette risate e sorprese.

Will & Grace – comedy che ha segnato il costume e conquistato la critica con 51 premi e 198 nomination – saluta i fan con la stagione conclusiva (terza del revival), al via su Premium STORIES e Infinity da oggi alle ore 21.15, con 18 appuntamenti in prima visione assoluta per l’Italia.

L’addio alle scene dell’avvocato Will Truman, dell’interior design Grace Adler, della socialite Karen Walker e del vulcanico Jack Mc Farland (rispettivamente, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally, Sean Hayes), promette risate e sorprese. Nella scorsa stagione Jack ed Esteban si sono sposati, Will si è proposto a McCoy e Grace è volata in Europa con il nuovo partner. Ora, Jack si sta adattando alla vita matrimoniale, Will è fidanzato a distanza, Grace è tornata con importantissime novità e Karen è ancora più schietta del solito.

La storia della serie

Tornata su NBC il 28 settembre 2017, W&G è la half hour comedy più seguita della rete degli ultimi sette anni. Dal debutto, nel 1998, è stata nominata a 91 Emmy vincendone 18, ha conquistato sette SAG Awards e lo show è uno dei pochi nella storia della TV in cui ogni membro del cast ha vinto un Emmy.

Autori di questo straordinario successo, Max Mutchnick e David Kohan, con il regista James Burrows anche produttori esecutivi. Nota a parte merita la costume designer Lori Eskowitz-Carter, le cui scelte stilistiche caratterizzano – da sempre – l’originalissima allure dei personaggi di Will & Grace.

Prodotta da Universal Television, la serie viene realizzata live allo Stage 22 degli Universal Studios di Hollywood, di fronte a un caldissimo pubblico.

La Redazione

(nella foto una scena di Will & Grace)