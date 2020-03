Ascolti TV venerdì 27 marzo: vince Canale 5 con Amici

Su Canale 5 Amici ha raggiunto il 20,5% di share con 4,5 milioni di spettatori. Su Rai 2 The Good Doctor l'8,2% con 2,4. Al terzo posto lo Speciale Tg1 su Raiuno al 6,6% con 1,7 milioni

Ottimo risultato per Propaganda Live che su La7 ottiene il 6,5% di share con 1,5 milioni di spettatori, seguito da Italia 1 che con Terminator Genisys conquista il 5,5% di share con 1,4 milioni di spettatori

Ha comunque vinto il Papa. Al di là degli ascolti della prima serata, vinta dal talent di Maria De Filippi su Canale 5, è stata la Preghiera di Papa Francesco con la benedizione urbi et orbi, in diretta su Raiuno dalle 17.50 alle 19.05 da una Piazza San Pietro vuota e sotto il diluvio, a conquistare non solo gli ascolti, ma la commozione del pubblico televisivo.

A seguire Papa Bergoglio c’erano 8,6 milioni di spettatori per uno share del 32,7%. I contatti sono arrivati a 16, 1 milioni. Su Tv 2000 la diretta ha avuto 2,7 milioni di spettatori con il 9,6% di share. In totale son stati 11,3 milioni con il 42,3% di share gli italiani che hanno scelto di ascoltare le parole di Bergoglio. I contati sono arrivati a 19,1 milioni.

Continua in prima serata il cammino vincente di Amici che ieri ha ottenuto il 20,5% di share con 4,5 milioni di spettatori, battendo così non solo Raidue che con The Good Doctor ha conquistato il solito zoccolo duro di 2,4 milioni di spettatori con l’8,2% di share, ma anche lo speciale Tg1 dedicato ovviamente all’emergenza Covid-19 che non è andato oltre il 6,6% di share e 1,7 milioni di spettatori. Rispetto alla scorsa settimana ha perso quasi due punti di share e mezzo milione di spettatori: venerdì 20 marzo aveva ottenuto l’8,2% di share con 2,2 milioni di spettatori.

Ma da sottolineare è l’ascolto di Propaganda Live che su La7 ha conquistato uno share di poco inferiore a quello di Raiuno: il 6,5% con 1,5 milioni spettatori. Segno che il pubblico è in cerca notizie sul Covid-19, ma anche di leggerezza. Diego Bianchi e la sua squadra crescono infatti di settimana in settimana, proponendo una delle rare trasmissioni in grado di coniugare ironia e attualità.

E se il film di Italia 1 Terminator Genisys ha conquistato il 5,5% di share con 1,498 milioni, Quarto Grado su Rete4 non è andato oltre il 6,3% di share con 1,475 milioni di spettatori, seguito da Rai3 che con il film After the Sunset ha raggiunto il 3,6% di share con 1 milione di spettatori.

Tiziana Leone

(nella foto la giuria di Amici)