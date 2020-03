Ascolti Tv venerdì 27 marzo vince Amici

FLASH: Amici su Canale 5 ha conquistato il 20,5% con 4,5 milioni di spettatori, mentre su Raidue The Good Doctor l'8,2% con 2,4 milioni di spettatori. Tra poco su TvZoom tutti i dati di ieri e le analisi.

Seguono Raidue con l’8,2 % e Raiuno con il 6,6% negli ascolti tv

PRIMA SERATA: Su Raiuno Speciale Tg1 Coronavirus: resistere ha raggiunto il 6,6% e 1,7 milioni di spettatori, su Canale 5 Amici il 20,5% con 4,5 milioni di spettatori. Rai 2 The Good Doctor all’8,2%, su Rai 3 After the sunset al 3,6%, su Italia 1 Terminator Genisys al 5,5%, su Rete 4 Quarto Grado al 6,3%, su La7 Propaganda Live al 6,5%

PRESERALE: L’eredità su Rai 1 al 20,2%, The Rookie il raduno su Raidue al 4,6%, Pomeriggio Cinque su Canale 5 al 12,6%, CSI su Italia 1 al 3,6%, Tempesta D’Amore su Rete 4 al 3,7%, Iene Yes su Italia 1 al %, Body of Proof su La7 al %.

ACCESS PRIME TIME: Soliti ignoti su Rai1 al 18 %, Tg2 Post su Raidue al 4,8% Un Posto al sole su Raitre al 6%, Striscia la notizia su Canale 5 al 18,5%, CSI su Italia 1 al 4,6% Stasera Italia su Rete 4 al 5%, Otto e mezzo su La7 all’8,4 %

SECONDA SERATA: Frontiere su Rai1 al 4,7%, The Resident su Raidue al 5,1%, I Topi su Raitre al 3,9% Amici Buonanotte su Canale 5 al 15,2%, Universal Soldier – Regeneration su Italia 1 al 5,1%, Donnavventura su Rete4 al 4,1%, su La7 Otto e mezzo al 3,8%.

Tiziana Leone

(nella foto gli allievi di Amici)