Stasera in Tv: cosa vedere sabato 28 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 28 marzo 2020

RAI

Rai 1 – Viva RaiPlay!, il programma più rivoluzionario di Fiorello, ideato per la piattaforma digitale Rai, arriva su Rai1. Dopo il clamoroso successo di Viva RaiPlay! e di Sanremo, Fiorello ha accettato con piacere la richiesta della Rai di proporre il meglio del suo programma cult. Fiorello terrà compagnia agli italiani attraverso le immagini dei più bei momenti di Viva RaiPlay! montate e confezionate per la prima serata di Rai1. “Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno”, grazie a Fiorello, diventa la cifra visibile dell’impegno e dello sforzo che la Rai sta facendo per essere ancora di più la casa degli italiani, offrendo al pubblico il meglio delle proprie risorse.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – Sapiens, un solo pianeta, è vero che mangiando bistecche si inquina più che andando in auto? È vero che negli oceani non c’è più pesce? Il futuro è dei vegetariani? Mario Tozzi indaga sull’impatto che il cibo ha avuto sull’evoluzione dell’uomo e denuncia le conseguenze negative dello spreco alimentare. Attualmente i ‘sapiens’ stanno divorando il pianeta: a questi ritmi con più di 7,5 miliardi di bocche da sfamare le necessità produttive risultano insostenibili per la Terra. L’impatto della produzione intensiva di cibo è un problema chiave del nostro tempo al quale occorre dare subito una risposta. Il “food” invade le nostre vite oltre ogni ragionevole bisogno: nei Paesi evoluti è possibile mangiare di tutto e dappertutto.

Rai Movie – Child 44, nell’Unione Sovietica di Stalin, l’agente della Polizia segreta Leo indaga su una serie di casi di omicidi di bambini già risolti. L’uomo è infatti convinto che dietro i delitti si nasconda un’unica mano. Ma non è facile stanare i criminali in un posto dove, formalmente, il crimine non esiste.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia Weekend – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre desolate, lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Italia 1 – Pets – Vita da animali, cosa fanno i nostri animali quando non siamo a casa? Divertente animazione targata Illumination che esplora la vita dei nostri amici animali in assenza dei padroni.

Premium Cinema – Insospettabili sospetti, tre amici di vecchia data, Willie, Joe ed Al sono tre pensionati che decidono di abbandonare per la prima volta la retta via per dare una scossa alle proprie vite, quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un’assicurazione aziendale. Furiosi, disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati. La pellicola è il remake del film Vivere alla grande (Going in Style) del 1979.

Iris – Ipotesi di complotto, un taxista è ossessionato dai complotti. L’unica persona disponibile ad ascoltarlo è un procuratore, il cui padre è stato ucciso anni prima.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Operazione sottoveste, 10 dicembre 1941, Cavite Navy Yard, Filippine. Il sommergibile USS Sea Tiger subisce gravi danni in seguito a un attacco aereo giapponese. Deciso a rimetterlo in sesto per raggiungere Darwin, Australia, e dare il proprio contributo alla battaglia, il comandante Matthew Sherman (Cary Grant) si avvale dell’aiuto del luogotenente Nick Holden (Tony Curtis), tanto poco votato all’eroismo quanto dotato nel trovare soluzioni impossibili. Sulla rotta che conduce alla gloria i nostri avranno a che fare con un gruppo di infermiere militari, bambini filippini, capre e una verniciatura (rosa) fuori dall’ordinario…

Tv8 – Agente 007 – Una cascata di diamanti, c’è qualcosa di strano, ultimamente, nella compravendita di diamanti. M sospetta un’abile manovra per sconvolgere il mercato mondiale. Bond viene incaricato di far luce sul mistero. 007, sotto copertura con il nome di Peter Franks, entra in azione. La spia si troverà a sventare il folle piano di un vecchio nemico… Settimo film della serie, il sesto con protagonista Sean Connery che fa il suo ritorno dopo la pessima parentesi George Lazenby. La pellicola, ispirata all’omonimo racconto di Ian Fleming (1956), ha ottenuto una nomination agli Oscar nella categoria miglior sonoro.

Nove – L’ombra del sospetto, ispirato a un racconto breve di Bernhard Schlink. Peter (Liam Neeson) e Lisa (Laura Linney) sono sposati da 30 anni. Lui è un web designer di successo, lei è nota, nel mondo della moda, per la sua linea di scarpe. Una sera come tante, a cena, lei, “casualmente”, gli pone una domanda inusuale: gli chiede se è convinto che una coppia possa realmente rimanere insieme tutta la vita senza scivolare in relazioni extraconiugali. Lui, seppur sorpreso, le dice di sì. Crede nel “vero amore”. Quando però Lisa gli pone un’altra domanda, se Peter potrebbe mai avere un’altra, nella mente dell’uomo inizia a insinuarsi il tarlo del dubbio… Dirige Richard Eyre (“Stage Beauty”, “Iris”). Dramma discreto, buon cast. Una curiosità, Laura Linney ha sostituito Juliette Binoche, precedentemente scelta per il ruolo di Lisa.

Sky Cinema 1 – Blood Money, tre amici, Miller, Lynn e Jeff sono in escursione in una zona isolata in mezzo alle montagne quando trovano una borsa piena di soldi che galleggia nel fiume. Non resistono alla tentazione e decidono di spartirsi il bottino, ma ben presto vengono raggiunti e minacciati da un criminale russo di nome Victor, interpretato da John Cusack, che farebbe qualunque cosa pur di riavere la sua fortuna rubata. Non tarderà il momento in cui i tre amici saranno messi l’uno contro l’altro dall’avidità.

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto Fiorello e Mika)