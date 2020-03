Ascolti tv 26 marzo digital e pay: SkyTg24 al 3,3% al pomeriggio. Iris batte Rai4

Sulla pay i due Bastianich e Cannavacciuolo a 155mila spettatori di flusso con Family Food Fight. Tra le native digitali free in prime time: In prima serata su Iris Indiana Jones e l’ultima crociata 752mila ed il 2,6%. Su Rai4 Criminal Minds 485mila con 1,6%. Su Rai Gulp per Il Collegio 394mila con 1,3%.

Su SkyUno il game culinario continua discretamente la sua storia

Film, format e news sulla pay

C’era la nuova trasmissione culinaria Family Food Fight con la giuria composta da Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Lidia Bastianich ad una nuova prova giovedì 26 marzo. Su SkyUno l’ascolto di flusso è stato di 155 mila spettatori e 0,5% e 239mila spettatori cumulati. Su Sky, tra le 17.00 e le 19.00, SkyTg24 ha avuto 716mila spettatori ed il 3,3%. Su SkyCinema Uno il film Dredd Il giudice dell’apocalisse ha avuto 77mila spettatori e lo 0,3%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris con Harrison Ford



In prima serata su Iris Indiana Jones e l’ultima crociata ha conseguito 752mila spettatori ed il 2,6%. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 485mila spettatori con 1,6%. Su Rai Gulp per Il Collegio 394mila spettatori con 1,3%. Su Tv8 La notte dei record 393mila e 1,4%. Su Nove Indovina chi a 317mila e 1,1 Su Rai Movie Veloce come il vento ha totalizzato 302mila spettatori con l’1%. Su 20 The Matrix Reloaded ha avuto 277mila spettatori con 1%. Su Rai Premium L’amore dietro la maschera ha raccolto 230mila spettatori con lo 0,8%. Su Real Time Vite al limite a 210mila e 0,7%. Su Cine34 Tutta colpa del paradiso ha conquistato 186mila spettatori con 0,6%. Su La5 Grande Fratello Vip ha conquistato 142mila spettatori con 0,6%. Su Rai Storia per A.C.D.C. 133mila spettatori con lo 0,4%. Su La7d per Grey’s Anatomy 115mila spettatori con lo 0,4%. Su Rai5 per Concerto sinfonico 106mila spettatori con lo 0,4%.

In access vince Papi

Su Tv8 Guess my age a 736mila e 2,3%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 424mila spettatori con l’1,3%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 566mila e 2%. Su Nove Sono le venti a 219mila e 0,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Indiana Jones e l’ultima crociata)