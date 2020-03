Oggi in edicola: in Rai si pensa allo sgombero di alcune sedi

Rai pronta a sgomberare le sedi, servizio tv garantito

Il Sole 24 Ore, pagina 13, di Andrea Biondi.

All’appello manca solo la parte della rete che supporta le sedi regionali. «Siamo a buon punto, ma su questo specifico aspetto ci vorranno un altro paio di settimane. A ogni modo, già ora siamo preparati ad affrontare l’emergenza qualora si presentasse la necessità di sgombrare le sedi». Per Stefano Ciccotti, Chief Technology Officer della Rai, la parte più complicata del lavoro è alle spalle. Lotta contro il tempo in poche settimane, ma la Rai, spiega al Sole 24 Ore, ha sostanzialmente completato il suo piano “Emergenza Covid19”. «Abbiamo affrontato la questione con decisione e per fortuna abbiamo potuto sfruttare la scia di un lavoro che avevamo iniziato senza però pensare, ovviamente, all’emergenza coronavirus».

Quel che è certo è che dal 21 febbraio – giorno della scoperta del “paziente 1” a Codogno – in Viale Mazzini si è capito che non c’era tempo da perdere perché il rischio, in caso contrario sarebbe stato enorme. Del resto la Tv di Stato è da più parti in questo periodo richiamata al suo dovere di servizio pubblico, sia nell’offerta di spazi informativi sia nella necessità di garantire programmi culturali in misura crescente e adeguata al momento.

(Nella foto la sede Rai)