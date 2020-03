Ascolti Tv 26 marzo tutti i dati: Doc (boom) a 7,1 milioni, Quo Vado? 4,6, Vendetta finale 1,4, Del Debbio 1,35, Sciarelli 1,27, Next 1,18, Formigli 1,1

Ascolti tv, dinamiche: Argentero sfiora 8 milioni prima delle 22.00 e chiude sopra quota 7. Bene Zalone, Pregliasco e Garattini (da Del Debbio) spengono Salvini (dopo tre anni da Formigli)

Il contesto: Luca Argentero contro Checco Zalone, altri due film, Federica Sciarelli, Paolo Del Debbio e Corrado Formigli

Giornate cupe per l’epidemia di Covid -19 e tv accesa sulle ammiraglie anche giovedì 26 marzo. Alla sera, intrigante e in clima, c’era la prima puntata della fiction Doc Nelle tue mani al posto di Don Matteo su Rai1. Tre erano i film: la commedia Quo Vado era la scelta di Canale 5, il titolo drammatico Vendetta Finale andava in onda su Rai2 e Next su Italia1. Partita a tre anche sull’approfondimento, con il corona virus ovviamente in primo piano: Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4, Corrado Formigli con Piazzapulita su La7 (che riospitava Matteo Salvini dopo tre anni), ma anche una puntata di Chi l’ha visto?.



La graduatoria per ascolti: Doc (a livelli di Don Matteo) stacca Quo Vado ed il film di Rai2. Del Debbio batte Sciarelli e Formigli

Su Rai Uno la prima puntata di Doc Nelle tue mani, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro nel cast, ha riscosso 7,171 milioni di spettatori ed il 26,1% di share. In seconda serata Porta a porta ha conseguito 1,9 milioni di spettatori e 14,8% di share.

Su Canale 5 il nuovo passaggio di Quo Vado, con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli protagonisti, ha totalizzato 4,6 milioni di spettatori e il 16,7% di share. Quindi per L’intervista, con Maurizio Costanzo ed Enrico Brignano, 1,3 milioni e 9,75%.

Su Rai Due per la pellicola Vendetta finale con Billy Bob Thornton, Dwight Yoakam, Bridget Fonda, Peter Fonda, Paul Reubens, Vince Vaughn nel cast, 1,428 milioni di spettatori e 4,8%; Quindi per Snitch 761mila e 4,2%.

Dritto e rovescio prevale sull’approfondimento

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Giulio Gallera, Luca Zaia, Fabrizio Pregliasco, Silvio Garattini, Danilo Toninelli, Pietro Senaldi, Cateno De Luca, Giuseppe Cruciani, Licia Ronzulli, 1,349 milioni di spettatori e 5,8% di share dalle 21.29 alle 24.51.

Su Rai Tre per Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli alla conduzione e larga parte della trasmissione dedicata al corona virus, 1,269 milioni di spettatori e il 4,7% di share. Quindi per Linea Notte 681mila e 5,57%.

Su Italia1 per Next, con Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, José Zúñiga, 1,185 milioni di spettatori e 4,1% di share. Quindi per Il sesto senso 602mila e 4,21%.

Da Formigli Mantovani funziona più di Salvini

Su La7 per la nuova puntata del 2020 di Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Alberto Mantovani, Matteo Salvini, Antonio Padellaro, Vincenzo Boccia, Selvaggia Lucarelli, Beppe Fiorello, Barbara Serra, 1,130 spettatori e 4,94% di share tra e le 21.23 e le 25.01.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti: TgR al 18,7%

Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 4,3 milioni di spettatori e il 16,78%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 4,2 milioni di spettatori (17,3%) e poi Avanti un altro! ha avuto 5,7 milioni di spettatori ed il 20,83%. Su Rai3 Tg3 a 3,658 milioni e 14,22%; TgR 5,239 milioni e 18,72%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 1 milione e 3,58%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti a 7,3 milioni, Tg5 6,666

Per il Tg1 7,3 milioni di spettatori ed il 24,5%. Su Canale 5 per il Tg5 6,666 milioni e 22,12% di share. Su La7 TGLa7 1,740 milioni di spettatori e 7,58%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti. Amadeus 6,1 mln, Striscia 6. Super Gruber a 2,5 mln, bene Moreno con Renzi

Su Rai1 I Soliti Ignoti 6,1 milioni e 19,44%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 6,043 milioni di spettatori con uno share del 19,2%. Su Rai Due per il Tg2 2,6 milioni e 8,41%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione Gennaro Sangiuliano, Matteo Renzi, tra gli ospiti, 1,7 milioni e 5,4% di share. Su Rai3 per Non ho l’età 1,394 milioni e 4,54%, per Un posto al sole 2,1 milioni e 6,67%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Giovanni Toti, Giulio Tremonti, Francesco Mutti ha ottenuto 1,47 milioni e 4,7%. Su La7 per Otto e mezzo, con Monsignor Francesco Baschi, Massimo Cacciari, Beppe Severgnini, Massimo Giannini, David Parenzo e Vittoria Colizza ospiti di Lilli Gruber, 2,5 milioni e 7,95%.

