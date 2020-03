Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 27 marzo 2020

Su Rai 1 “Ulisse”, su Rai 2 “The Good Doctor”, su Rai 3 “After the sunset”, su Rete 4 “Quarto Grado”, su Canale 5 “Amici di Maria”, Su Italia 1 “Terminator Genisys”, su La7 “Propaganda Live”, su Tv8 “Italia’s Got Talent – Best of”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “Ma cosa ci dice il cervello”, su Fox “Modern Family”, su Premium Cinema “Attenti al gorilla”, su Iris “Invictus”, su Rai Movie “Sex and the city – The movie”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 27 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Ulisse: il piacere della scoperta, Alberto Angela conduce il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura. Un racconto storico, archeologico, divulgativo, con la presenza di alcuni protagonisti della scena culturale o artistica italiana.

Rai 2 – The Good Doctor, Shaun non riesce a lasciarsi andare con Carly per colpa di un fastidioso tatuaggio. Il caso di una paziente gli farà ca pire che le sue paure derivano da altro…

Rai 3 – After the sunset, dopo il suo ultimo colpo da manuale, un abile ladro si ritira nei mari del Sud. Ma uno scafato agente dell’FBI, suo nemico giurato, lo raggiunge par assicurarsi che il criminale mantenga la sua promessa. Ricomincia, così, un nuovo gioco tra gatto e topo.

Rai Movie – Sex and the city – The movie, quattro anni dopo l’ultimo episodio dell’omonima serie televisiva, ritroviamo le nostre quattro ragazze terribili alle prese con le loro vicende sentimentali (e sessuali) sullo sfondo glamour della Grande Mela.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Amici di Maria, talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza. Italia 1 – Terminator Genisys, Quinto capitolo della saga di Terminator, con Arnold Schwarzenegger. Connor sta per trionfare, ma Skynet lo attacca sul duplice fronte passato-futuro.

Premium Cinema – Attenti al gorilla, e se all’improvviso ci trovassimo a condividere la casa con un gorilla? Lorenzo, avvocato di belle speranze, si trova a porsi questa strana domanda quando per recuperare la fiducia e la stima della sua famiglia e l’amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo cittadino. Vince sì la causa ma in cambio deve portare in casa il primate, un tipo tosto, saggio e divertente. La convivenza non sarà cosa facile… provare per credere!

Iris – Invictus, pellicola divenuta un cult, grazie ad una regia e ad un cast magistrali. Il rugby come metafora politica contro l’Apartheid.Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Italia’s Got Talent – Best of, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Ma cosa ci dice il cervello, Giovanna lavora al ministero dove sembra essere un insignificante impiegato, in realtà trattasi di una copertura professionale perché lei è un abile agente della Sicurezza Nazionale il cui primo dogma è non dare nell’occhio. Tra una missione a Marrakech e una a Mosca si riavvicina ai compagni di liceo, che dicono di avere una vita soddisfacente, ma poi si scopre che ricevono tutti vessazioni pesanti da parte di un variegato assortimento di cafoni o ricchi prepotenti. Giovanna decide di fare qualcosa per aiutarli..

Fox – Modern Family, i Dunphy sono sfiniti dalla fatica di occuparsi dei gemelli di Haley e Dylan. Ma a un certo punto si rendono conto che i bambini potrebbero anche tornare utili…

(Nella foto Fratelli di Crozza)