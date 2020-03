Ascolti tv 25 marzo digital e pay: SkyTg24 al 3,3% al pomeriggio. Tra le free vince Il Rosario di Tv2000 su Iris con Full Metal Jackets

Ieri su SkyCinema Uno Nove lune e mezza 118mila e 0,4%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv2000 il Rosario 1,2 milioni con il 3,82%. Su Iris Full Metal Jackets a 714mila spettatori ed il 2,5%. Su Nove per I pinguini di Mr. Popper 675mila e 2,4% di share. Su Tv8 Antonio chef academy ha prodotto 611mila spettatori con 2,2%.

Altre opzioni free, ascolti access: Guess My Age 724mila spettatori con il 2,3%.

Contesto

Serata tv estremamente ricca di opzioni alternative alle generaliste, ma con l’attenzione molto concentrata sulle proposte delle ammiraglie e su gli approfondimenti sul contagio da corona virus oramai in diffusione mondiale.

Sulla pay

Ieri su Sky – mercoledì 25 marzo – Su SkyCinema Uno Nove lune e mezza a 118mila e 0,4%. In tema news, su SkyTg24 va registrato come l’emissione del pomeriggio anche ieri sia stata molto seguita: tra le 17 e le 19.00 il tg ha avuto 705mila spettatori ed il 3,3%.

Tra le native digitali free vince Tv2000 su Iris

Su Tv2000 l’appuntamento speciale con il Rosario ha ottenuto 1,2 milioni di spettatori con il 3,8%. Su Iris Full Metal Jackets a 714mila spettatori ed il 2,5%. Su Nove per I pinguini di Mr. Popper 675mila e 2,4% di share. Su Tv8 Antonio chef academy ha prodotto 611mila spettatori con 2,2%. Su Rai Movie Joy ha avuto 555mila spettatori e 1,9%. Su Giallo L’Ispettore Barnaby 445mila spettatori e l’1,5%. Su Real Time per Dottoressa Pimple Popper 342mila e 1,2%. Su Rai Premium Katie Fforde ha raccolto 341mila spettatori con l’1,2%. Su Cine34 per La morte cammina con i tacchi alti 284mila e 1%. Su La5 per Il treno delle 7.39 276mila e 1%. Su Rai Gulp per Il Collegio a 258mila e 0,9%. Su Rai4 Il regno a 257mila e 0,9%. Su Top Crime per Forever 249mila e 0,8%. Su 20 per Lucifer 209mila e 0,7%. Su La7d The Mexican a 180mila spettatori e 0,7%. Su Rai 5 per Quando mi prende una canzone 179mila e 0,6%.

Nel preserale, vince la cucina

Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 705mila spettatori con 2,4%. Su Nove Sono le Venti 272mila e 0,9%.

In access. Papi domina

Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 724mila spettatori con il 2,3%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 456mila spettatori con l’1,4%.

Emanuele Bruno