Ascolti tv analisi 25 marzo: Gf al top col messaggio di Adriana Volpe. Italia1 vola coi film

Striscia la Notizia al 24,6% con 7,4 milioni di spettatori in access. Poi GfVIP è rimasto sempre nettamente in testa sfiorando il 30% di share nel finale. Alfonso Signorini sopra cinque milioni con il video messaggio di Adriana Volpe e le reazioni nella casa. In access la Gruber ha toccato 2,5 milioni alle 21.02.

Fuori dal coro: Mario Giordano a 1,8 milioni con Vittorio Feltri (che dice che si è fatto fare le mascherine antivirus dalla sarta), vicino a due milioni col dottor Peter Assembergs e con l’infettivologo Massimo Galli.

Cambio di equlibri

Stavolta – mercoledì 25 marzo – ha vinto l’ammiraglia commerciale. Mercoledì scorso, il film di Rai1 (Assassinio sull’Orient Express, a 6,362 milioni di spettatori e il 22,8%) aveva battuto la concorrenza del Grande Fratello Vip (3,898 milioni e il 18,8% tra le 21.47 e le 25.03) ed il reality era passato in testa solo in seconda serata avendo come alternativa prevalente Porta a Porta. Meccaniche e dinamiche degli ascolti che ieri non si sono ripetute.

Buon bilancio Mediaset, con due produzioni e un film

Stavolta su Rai1 la replica di Stanotte a Venezia con Alberto Angela in azione per calli e ponti, ha conquistato 3,193 milioni di spettatori e il 12,4%. E si è dispiegato tutto il potenziale di Alfonso Signorini e reclusi famosi. Partendo dopo un’edizione di Striscia la Notizia extralarge la nuova puntata di GfVip, eliminando Fernanda e Sara, portando al televoto Paolo, Patrick e Antonio e mandano Aristide in finale, ha avuto 4,048 milioni e il 19,2% tra le 21.50 e le 25.02, dominando fino a tarda notte anche su Porta a Porta. E’ ancora andata fortissimo Italia 1, sul terzo gradino del podio con John Wick (a 2,726 milioni di spettatori e 9,8%), che ha battuto nettamente il concorrente naturale, Maltese Il romanzo del commissario, che su Rai2 ha avuto 1,576 milioni spettatori e il 5,52% di share.

Giordano pareggia con Iacona

E per Mediaset ha fatto bene anche Mario Giordano, che ha pareggiato con Riccardo Iacona (nel periodo in cui i due programmi sono stati in onda contemporaneamente, Speciale Presa Diretta al 5,53% e Fuori dal coro al 5,57%). Mentre in coda, Atlantide – Angeli e Demoni ha avuto 708mila spettatori e il 2,7%.

Il sorpasso dei Tg? Lo provoca Rai Parlamento che passa da Rai1 a Rai3

Il dibattito alla Camera di Rai Parlamento, trasmesso prima su Rai1 e poi su Rai3, ha prodotto la vittoria di Paolo Bonolis in preserale ed il clamoroso sorpasso del Tg5 sul Tg1. Ieri le news su Rai 1 hanno avuto 6,470 milioni di spettatori ed il 21,52%, quelle su Canale5 sono arrivate a 6,532 milioni e il 21,64% di share.

La curva di ieri: il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come alle 21.36 Striscia la Notizia abbia fatto un picco del 24,6% con 7,4 milioni di spettatori. GfVIP è rimasto sempre nettamente in testa sfiorando il 30% di share nel finale. Alfonso Signorini ha corso sopra cinque milioni fino alle 22.20 circa, toccando 5,1 milioni con il video messaggio di Adriana Volpe e le reazioni nella casa.

In access Lilli Gruber ha toccato 2,5 milioni alle 21.02. Mario Giordano ha superato 1,8 milioni con Vittorio Feltri (che si è fatto fare le mascherine antivirus dalla sarta), e poi è arrivato vicino a due milioni col dottor Peter Assembergs e con l’infettivologo Massimo Galli.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di GfVip, il picco iniziale)