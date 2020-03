Ascolti Tv 25 marzo tutti i dati: GFVIP 4 milioni, Stanotte a Venezia 3,2, John Wick 2,7, Maltese 1,5, Iacona 1,4, Giordano 1,25

Ascolti, dinamiche: sempre in vetta Signorini, John Wick si è progressivamente avvicinato alla replica di Alberto Angela. Maltese, Giordano e Iacona appaiati

Il contesto: Angela in replica, il gf vip, due approfondimenti sul corona virus, tre con Purgatori

Ci si specchiava nel paradosso ieri, mercoledì 25 marzo, vedendo le liti del Grande Fratello Vip su Canale 5 (fuori Fernanda e Sara, al televoto Paolo, Patrick e Antonio, Aristide già in finale), strano simbolo di reclusione virtuale in una fase di quarantena reale. La griglia di prima serata ieri comprendeva su Rai1 la replica di Stanotte a Venezia con Alberto Angela, ma anche su Rai2 un nuovo passaggio di Maltese-Il romanzo del commissario e John Wick su Italia 1. Covid -19 sempre protagonista: sulla terza rete c’era Presa Diretta che si confrontava con Fuori dal coro su Rete 4, ma anche una puntata di Atlantide sintonizzata sulla tematica e in parte dedicata all’attualità. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Grande Fratello Vip stacca Stanotte a Venezia, John Wick, Maltese, Iacona e Giordano

Su Canale 5 la nuova puntata di GfVip, Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti, ha avuto 4,048 milioni e il 19,2% tra le 21.50 e le 25.02. Quindi per GF Vip Night 1,852 mln e 21,58% e per Gf Vip Live 1,1 milioni e 15,25%.

Su Rai1 la replica di Stanotte a Venezia, con Alberto Angela alla conduzione, ha conquistato 3,193 milioni di spettatori e il 12,4%. In seconda serata per Porta a Porta, 1,253 milioni di telespettatori e 10,46%.

Su Italia 1 per il titolo cult John Wick, con Chad Stahelski, Keanu Reeves, Adrianne Palicki, Willem Dafoe, Alfie Allen, 2,726 milioni di spettatori e 9,8%; quindi per Constantine, 765mila e 6,56%.

Su Rai2 la replica di Maltese Il romanzo del commissario, ha raccolto 1,576 milioni spettatori e il 5,52% di share. Quindi per Slam, 375mila e 2,46%.

In sovrapposizione: Iacona 1,436 milioni e 5,53%, Giordano 1,446 milioni e 5,57%

Su Rai Tre per lo speciale di Presa Diretta, con Riccardo Iacona e la sua squadra impegnati in una ricostruzione a tutto campo sulle misure e le forze coinvolte nella lotta contro l’emergenza Covid 19, con Nino Caltabellotta tra gli ospiti, ha ottenuto 1,431 milioni e 5,4% fino alle 23.58. Quindi per Linea Notte 713mila e 5,67%.

Su Rete 4 per Fuori dal Coro, con Mario Giordano alla conduzione, e tra gli ospiti Massimo Galli, Carlo Calenda, Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi ed Elisabetta Franchi, 1,253 milioni di spettatori e 5,6% tra le 21.34 e le 24.51. Quindi per Rendition 222mila e 3,1%.

Su La7 Atlantide – Angeli e Demoni con Andrea Purgatori alla conduzione, a 708mila spettatori e 2,7% dalle 21.28 alle 24.43. Per TgLa7 Notte 164 mila e 1,71%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Bonolis batte il Parlamento. Boom TgR al 19,45%



Su Rai1 Rai Parlamento Speciale Camera ha ottenuto 3,770 milioni di spettatori e il 15,3%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 4,261 milioni di spettatori (17,15%) e poi Avanti un altro! ha avuto 5,761 milioni di spettatori ed il 21,18%. Su Rai3 Tg3 a 3,623 milioni e 14%; TgR 5,485 milioni e 19,45%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 1 milione e 3,55%. TgLa7 Speciale a 478mila e 2%.

Alle 20 questi gli ascolti: col dibattito alla Camera in prosecuzione su Rai3, il Tg5 batte il Tg1. Mentana a 1,8 mln

Per il Tg1 6,470 milioni di spettatori ed il 21,52%. Su Canale 5 per il Tg5 6,532 milioni e 21,64% di share. Su La7 TGLa7 1,8 milioni di spettatori e 6%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Striscia batte Amadeus in replica. Gruber a 2,2 milioni

Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,3 milioni e 16,78%. Su Canale 5 Striscia la Notizia durando quasi un’ora è arrivato a 5,969 milioni di spettatori con uno share del 18,87%. Su Rai Due per il Tg2 2,473 milioni e 7,94% e per Tg2 Post 1,438 milioni e 4,52% con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Massimiliano Romeo e Nello Musumeci. Su Rai3 per Rai Parlamento 1,895 milioni e 6,35%, per Un posto al sole 2,043 milioni e 6,45%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti, Luciano Gattinoni, Paolo Liguori, Roberto Zaccaria, Aldo Cazzullo, Alessandro Sallusti, Gianfranco Parati ha ottenuto 1,460 milioni e 4,6%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e tra gli ospiti Luigi Gubitosi, Massimo Giannini, Maurizio Landini, David Parenzo ha conquistato 2,259 milioni di spettatori e il 7,15%.

(in apertura Grande Fratello Vip, ieri su Canale 5)