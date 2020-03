Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 26 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 26 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Doc – Nelle tue mani, la vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e l’uomo che era diventato.

Rai 2 – Vendetta finale, Valentine Casey (Dwight Yoakam) è uno sceriffo nella desolata Tucson dei primi del ‘900. La vigilia di Natale la sua famiglia, tutti fuorilegge, gli fa una visita inattesa (e indesiderata) che lo costringerà ad affrontare i fantasmi del suo passato. Casey dovrà viaggiare attraverso il deserto fino a una piccola città, attaccata dallo spietato clan degli Henry, Taylor (Vince Vaughn), Arvid (Paul Reubens) e Leland (Luke Askew).

Rai 3 – Chi l’ha visto?, in puntata, come sempre, emergenze e dirette sui casi di scomparsa con documenti inediti e gli appelli dei familiari. Con Federica Sciarelli, in diretta da via Teulada, tutti gli aggiornamenti sull’ emergenza Coronavirus e le testimonianze di chi lavora nelle zone più a rischio. Esperti in studio per dare consigli e risposte alle domande dei telespettatori.

Rai Movie – La meccanica delle ombre, Duval è un contabile ex alcolista di mezza età, da tempo disoccupato, contattato da una misteriosa organizzazione per trascrivere alcune intercettazioni telefoniche. Senza porre domande, e sull’orlo del lastrico, l’uomo accetta l’incarico alla ricerca di un equilibrio nella vita.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Quo vado?, un esilarante Checco Zalone in un film campione di incassi che mostra i vizi dell’italiano medio, disposto a tutto pur di non rinunciare al “posto fisso”.

Italia 1 – Next, thriller fantascientifico da un racconto di P. Dick, con Nicholas Cage. Chris può vedere il futuro e il governo è sulle sue tracce perchè sventi una minaccia nucleare.

Iris – Indiana Jones e l’ultima crociata, Sean Connery affianca Harrison Ford nel terzo episodio della saga dell’archeologo Indiana Jones. Padre e figlio sono alla ricerca del Santo Graal.

Premium Cinema – Wonder Woman, prima di essere Wonder Woman, Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una grande guerriera e diventare invincibile. Nata e cresciuta in una paradisiaca isola super protetta, Diana è costretta ad abbandonare la sua amata terra dopo che un pilota americano piomba improvvisamente sulle rive e racconta del violento conflitto che da troppo tempo ormai infuria nel mondo esterno. Convinta di poter fermare la minaccia, scoprirà i suoi reali poteri e il suo vero destino…

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Ex, le storie intrecciate di sei coppie di… ex! Perché, quando tramonta l’happy end, inizia la saga di ciò che gli amori finiti si lasciano alle spalle: ex mariti, ex mogli, ex amanti… Ma gli ex non spariscono per sempre, restano in agguato, pronti a sconvolgere le carte faticosamente sistemate. Alcuni si sono persi di vista, alcuni sono rimasti amici, altri volevano non rivedersi mai più. Quando, però, per volontà del caso o di qualcun altro, gli ex si ripresentano, ecco che tornano a galla bei ricordi o vecchi rancori, rimorsi o acredini e, a volte, perfino l’amore.

Nove – The November Man, Peter Devereaux (Pierce Brosnan), un passato da agente operativo della CIA, ha lasciato l’agenzia per una vita più tranquilla e, ora, gestisce un accogliente caffé. Un giorno, arrivato al lavoro, uno dei suoi impiegati gli dice che c’è un uomo che attende di parlargli. Costui è John Hanley (Bill Smitrovich), l’ex capo di Peter. Hanley mostra a Devereaux la documentazione relativa alla morte di tre agenti con i quali Peter, un tempo, aveva lavorato. A quanto pare Arkady Federov (Lazar Ristovski), politico russo con ottime chance di essere eletto Presidente, ha assunto un’assassina professionista, Alexa (Amila Terzimehic), per eliminare coloro che possono ricollegarlo a un passato poco onorevole. Federov, infatti, ha le mani sporche di sangue, sangue ceceno. Ma la CIA sembra aver già fatto la sua mossa. Una donna, Natalia Ulanova (Mediha Musilovic), è in possesso delle informazioni che potrebbero seppellire Federov, ma, astutamente, non intende parlare fino a quando non sarà in salvo. Hanley chiede a Peter di occuparsi della sua “estrazione” e poterla in salvo, da Mosca a San Pietroburgo…

Sky Cinema 1 – Dredd – Il giudice dell’apocalisse, Joe Dredd è un ‘giudice’ del futuro che si impegna a combattere il crimine e a far rispettare la legge a Mega City, una vasta e violenta metropoli sulla costa orientale, che va da Boston a Washington DC, in cui i criminali dominano le caotiche strade. A lui viene assegnato il compito di vigilare su Cassandra Anderson, aspirante giudice dalle incredibili capacità psichiche. Insieme indagano su un omicidio efferato che li porta in un quartiere dove i colleghi Giudici raramente osano avventurarsi..

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Quo Vado?)