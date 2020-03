Ascolti 24 marzo digital e pay: SkyTg24 cresce al pomeriggio (3,9%). Rai4 vince con Rapace

Sulla pay cinema, serie e news

Altra giornata drammatica a causa dell’emergenza Covid-19, martedì 24 marzo. Su SkyCinemaUno American Hangman ha conseguito 146mila spettatori e lo 0,5%. Su SkyCinema Family Hotel Transylvania 3 ha avuto 94mila spettatori e lo 0,3%. Su SkyCinema +24 Cetto c’è senzadubbiamente ha totalizzato ulteriori 84mila spettatori e lo 0,3%. Su Fox Swat2 a 82mila e 0,3%. Ieri inoltre SkyTg24 tra le 17.30 e le 19.00 ha avuto 815mila spettatori e il 3,9%.

In prime time le native digital: Rai4 vince

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Rai4 Prometheus con Noomi Rapace ha convinto 579mila spettatori e 2%. Su Real Time Primo appuntamento con Flavio Montrucchio alla conduzione ha conquistato 560mila spettatori e 1,8%. Su RaiPremium Mio figlio ha riscosso 424mila spettatori e 1,4%. Su Nove Fantozzi contro tutti ha conseguito 415mila spettatori e 1,5%. Su RaiMovie Gomorra ha fatto riscontrare 409mila spettatori e 1,4%. Su Iris La legge del capestro 357mila spettatori e 1,2%. Su La5 Guida per la felicità ha prodotto a 348mila spettatori e 1,1%. Su Rai Gulp Il Collegio ha avuto 320mila spettatori e 1,1%. Su Top Crime Chicago P.D. ha raccolto a 289mila spettatori e 1%. Su Rai5 The Walk ha prodotto a 278mila spettatori e 0,9%.Su Tv8 Balla coi lupi ha avuto 272mila spettatori e 1,2% di share. Su 20 Repo Man 248mila spettatori e 0,8%. Su Cine34 Il sindacalista ha convinto 229mila spettatori e 0,8%. Su La7d Drop Dead Diva è stato visto da 149mila spettatori e 0,5%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 529mila spettatori e 1,83%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 278mila e 0,93%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 603mila spettatori con 1,94%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 372mila spettatori e 1,2%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 357mila spettatori con l’1,14%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di SkyTg24)