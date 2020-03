Ascolti tv analisi 24 marzo, effetto corona virus: Harry Potter batte Pesce/Sordi. Cesara (con Conte in avvio) regola Floris e Berlinguer

Nella sfida tra i programmi dedicati a Covid-19 vince l’istituzionalità e la maggiore ‘freschezza’ sul tema dello speciale del Tg5 affidato alla Buonamici.

Ennesima magia della saga di Hogsworts su Italia 1 ieri, martedì 24 marzo. Harry Potter e il calice di fuoco ha ottenuto 4,430 milioni di spettatori e il 16,8% battendo largamente Rai1. Il film tv Permette? Alberto Sordi si è fermato a 4,2 milioni di spettatori ed 15,1% di share, dimostrando una fragilità strutturale, ma è anche vero che la sera prima ad essere sconfitta severamente dal maghetto era stata anche l’ambiziosa La concessione del telefono firmata Palomar.

Intangibile comunque, nonostante il successo di Italia1, il seguito di Pechino Express su Rai2 (2,5 milioni di spettatori con il 9,5%).

Ad avere notevoli elementi di novità è stata la sfida dell’informazione, con lo speciale su Canale 5 che ha fatto meglio per share e nel periodo in sovrapposizione rispetto alle rodate trasmissioni di La7 e Rai3.

La sfida dell’informazione

Speciale Tg5- E’ guerra totale si è avviato con gli unidici minuti circa d’intervista di Cesara Buonamici al premier Giuseppe Conte e poi ha proposto tra gli ospiti Walter Ricciardi, Pierpaolo Sileri, Massimo Galli, Luca Zaia, Cesare Prandelli, Paolo Agnelli, Vincenzo Boccia. Così organizzato il programma ha conquistato 1,685 milioni di spettatori e il 7,3% andando avanti fino alle 24.55.

DiMartedì ha risposto con i tanti break con Ilaria Capua, e poi interrogando Roberto Speranza, ma anche Ignazio Visco e Roberto Fico, oltre ad esperti, virologi, politici, economisti, protagonisti sul fronte. Su La7 così allineato Giovanni Floris ha ottenuto 1,770 milioni di spettatori ed il 6,4%, più pubblico ma meno share della Buonamici, ma solo se si calcola la prima parte del programma.

Bianca Berlinguer ha spostato Mauro Corona a mezzanotte ed ha interrogato tra gli altri Matteo Salvini, Walter Veltroni, Carlo Verdone, Paolo Ascierto, Walter Ricciardi, Maria Cristina Settembrese, Attilio Fontana, Andrea Scanzi, Luigi De Magistris. Così #Cartabianca ha avuto 1,520 milioni di spettatori ed il 5,6%.

Meglio di Rai3, ma non per share, ha fatto Rete4, ma schierando un film action (Commando a 1,562 mln di spettatori e 5,3% di share).

Il grafico racconta che…

In access Amadeus con I Soliti Ignoti a 6,8 milioni alle 21.28 ha fatto il picco della serata su Rai1 battendo Striscia la Notizia (picco a 6,3 milioni). Poi Il calice di fuoco è partito già in testa sul film tv di Rai1, con Buonamici e Giuseppe Conte a 3,2 milioni alle 21.50. Salvini ha portato la Berlinguer fino a 2,3 milioni in apertura, ma con Floris che è rimasto davanti con la sua proposta più istituzionale.

Potter ha superato nel finale il 26,7% di share nel finale, quindici minuti dopo mezzanotte. Solo dopo la fine del film di Italia1 è passato al comando Bruno Vespa, con Porta a Porta.

(Nella foto un momento di Tg5 Speciale)