Ascolti Tv 24 marzo tutti i dati: Harry Potter (boom) a 4,4 milioni, Permette? Alberto Sordi 4,2, Pechino 2,5, Floris 1,77, Buonamici 1,68, Berlinguer e Commando 1,5

Ascolti tv, sovrapposizione: la fiction di Rai1 a 3,352 milioni e 14%, Harry Potter su Italia 1 a 3,978 milioni e 16,65%

Il contesto: due film, Pechino Express, tre programmi sull’attualità, la fiction su Alberto Sordi

Griglia al risparmio, da emergenza, ma fino ad un certo punto anche il 24 marzo. Ieri nella proposta del martedì su Rai1 c’era il film tv Permette? Alberto Sordi alle prese con lo Speciale Tg5- E’ guerra totale, ma quando finirà?, con Cesara Buonamici alla conduzione su Canale5 a fronteggiare il corona virus lato Mediaset, con Fuori dal coro a riposo. Su Rai2 andava in onda il nuovo capitolo dell’ottava edizione di Pechino Express (eliminate Madre e figlia) Le stagioni dell’oriente, alle prese con Harry Potter e il calice di fuoco su Italia1 (che anche la sera prima aveva fatto il botto con un altro capitolo della saga), mentre erano inevitabilmente focalizzati su Covid-19 Giovanni Floris (DiMartedì su La7) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3). Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Il calici di fuoco batte Permette? Alberto Sordi, Pechino Express e Speciale Tg5 (avanti su Di Martedì nel periodo in sovrapposizione)

Su Italia 1 per il film fantasy Harry Potter e il calice di fuoco, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e Bonnie Wright, 4,430 milioni di spettatori e 16,8%. Quindi per Legacies 845mila e 8,2% di share e 533mila e 8,5%.

Su Rai Uno il film tv Permette? Alberto Sordi, con Edoardo Pesce, Pia Lanciotti, Alberto Paradossi, Martina Galletta, Francesco Foti, ha riscosso 4,226 milioni di spettatori ed 15,1% di share. In seconda serata Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione, ha conseguito 1,452 milioni di spettatori e 10,28% di share.

Su Rai2 per la nuova edizione di Pechino Express, Le Stagioni dell’Oriente, con Costantino Della Gherardesca alla conduzione e impegnate nel viaggio in avvio 10 coppie (Madre e figlia ieri eliminate), 2,533 milioni e 9,5%, dopo la presentazione a 1,7 milioni e 5,45%. Per Patriae 378mila e 4,14% di share.

Più ascolti per Floris, più share per Buonamici

Su La7 per DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Ignazio Visco, Roberto Fico, Ilaria Capua, Roberto Speranza, Maria Rita Gismondo, Pietro Senaldi, Pasquale Tridico, Tomaso Montanari, Barbara Gallavotti, Carlo Calenda, Francesco Rocca, Francesco Giorgino, Fabrizio Pregliasco, Ernesto Maria Ruffini e Nando Pagnoncelli, 1,770 milioni di spettatori e 6,4% dalle 21.22 alle 23.55 e poi per Di Martedì Più 690mila e 5,35%.

Su Canale 5 Speciale Tg5- E’ guerra totale, ma quando finirà?, con Cesara Buonamici alla conduzione supportata da Luciano Onder e tanti ospiti in collegamento, ha avuto 1,685 milioni e il 7,3% fino alle 24.55. Quindi per X-Style 375mila e 5% di share.

Su Rete 4 per la pellicola Commando, con Arnold Schwarzenegger, Michael Delano, James Olson, Rae Dawn Chong, 1,562 mln di spettatori e 5,3% di share. Quindi per Codice Magnum 539mila e 3,74%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, in chiusura Mauro Corona e in menù Matteo Salvini, Walter Veltroni, Carlo Verdone, Paolo Ascierto, Walter Ricciardi, Maria Cristina Settembrese, Attilio Fontana, Andrea Scanzi, Luigi De Magistris, Valerio Rossi Albertini, 1,520 milioni di spettatori e il 5,6% dalle 21.29 alle 24.05, con anteprima a 955mila e 3,1%. Quindi per Linea Notte 719mila e 6,1% di share.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. la replica di Avanti un altro! batte il meglio de L’Eredità

Su Rai1 L’Eredità – Il meglio di ha ottenuto 4,378 milioni di spettatori e il 16,5%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 4,864 milioni di spettatori (15,2%) e poi Avanti un altro! ha avuto 6,053 milioni di spettatori ed il 22%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 1,031 milioni e 3,53%. Su Rai3 per il TG3 3,820 milioni e 14,47%; per il TgR 5,380 milioni e 19,1%.

Alle 20 questi ascolti record: a 7,1 milioni il Tg1, accorcia le distanze il Tg5 a 6,7

Per il Tg1 7,139 milioni di spettatori ed il 23,78%. Su Canale 5 per il Tg5 6,7 milioni e 22,21% di share. Su La7 TGLa7 1,779 milioni di spettatori e 5,9%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: tra i talk boom di Gruber e Moreno che batte Palombelli

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,532 milioni e 17,7% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,490 milioni e 17,54% di share. Su Rai Due per il Tg2 2,5 milioni e 8,11%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione, 2 milioni e 6,45%; su Rai3 per Non ho l’età 1,240 milioni e 4,1%, per Un posto al sole 1,891 milioni e 6,1%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, 1,749 milioni spettatori e 5,67% di share e 1,6 milioni e 5,16%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione, 2,5 milioni e 8,05%.

