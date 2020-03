Disney+ è sbarcato in Italia: le sue caratteristiche portanti

Disney+ racchiude cinque brand tutti in un unico luogo: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Il prezzo standard dell’abbonamento al momento del lancio sarà €6.99 al mese o €69.99 all’anno. Disney+ arriverà il 24 marzo anche in Regno Unito, Irlanda, Germania, Spagna, Austria e Svizzera. Ecco alcuni titoli subito disponibili.

The Mandalorian

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, l’universo di Star Wars accoglierà un altro guerriero. The Mandalorian è ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine. La serie segue le avventure di un pistolero solitario, un cacciatore di taglie che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. Per celebrare il lancio di Disney+, i primi 2 episodi della serie evento saranno subito disponibili dal 24 marzo, giorno del lancio della piattaforma di streaming in Italia. Il terzo episodio verrà rilasciato venerdì 27 marzo, mentre i restanti episodi della serie saranno caricati settimanalmente ogni venerdì.

High School Musical: The Musical: La Serie

La serie in 10 episodi, ambientata nell’East High, dove è stato girato il film originale, segue un gruppo di studenti alle prese con la loro prima rappresentazione scolastica di High School Musical: The Musical. Rivisitazione aggiornata del classico film di Disney Channel del 2006, è ricca di riferimenti metacinematografici allo stesso franchise di High School Musical ed è girata con macchine da presa a mano per fornire uno stile documentaristico originale. Proprio come il film che ha ispirato tutto, High School Musical: The Musical: La Serie è ricca di amori nascenti, amicizie vacillanti e rivalità destinate a cambiare per sempre le vite di questo nuovo gruppo di studenti che scopriranno il potere trasformatore del teatro. High School Musical: The Musical: La Serie segue Ricky, un carismatico adolescente, e Nini, la sua ex ragazza, appena tornata dal campo estivo teatrale con una nuova ritrovata voce, fiducia, e un fidanzato ambizioso, E.J. Con l’aiuto del suo migliore amico, Ricky mette in atto un piano per riconquistare Nini e si presenta alle audizioni per essere sul palco con lei nella prima rappresentazione scolastica di High School Musical: The Musical.

Encore!

Kristen Bell produttrice esecutiva di Encore! fa rincontrare ex compagni di classe per portare di nuovo sul palco i musical della loro giovinezza, anni e anni dopo aver messo in scena la prima. Seguiremo questi ex studenti provenienti da tutti gli USA, mentre condividono vecchi ricordi, riflettono sulla vita e cercano di vestire di nuovo i panni dei personaggi che hanno interpretato ai tempi del liceo. Con l’aiuto di alcuni professionisti di Broadway, questi improbabili gruppi di amici si cimenteranno in classici musical come Tutti insieme appassionatamente, La Bella e la Bestia, Annie, Grease e tanti altri.

Il Mondo Secondo Jeff Goldblum

Ne Il Mondo Secondo Jeff Goldblum verremo accompagnati in un viaggio divertente, sagace e giocoso. In ogni episodio di questa nuova serie l’attore Jeff Goldblum approfondisce un argomento apparentemente banale, svelando un mondo di incredibili e affascinanti collegamenti scientifici e storici. Dalle scarpe da ginnastica al gelato, dal caffé ai cosmetici e a tutto tante altre cose, Goldblum scopre che anche le cose più semplici hanno degli incredibili e a volte bizzarri retroscena. Attraverso il punto di vista della mente curiosa e brillante di Goldblum, niente è come sembra. Queste meraviglie moderne sono così ordinarie che noi spesso le diamo per scontate…ma Jeff Goldblum no.

Lilli e il Vagabondo

Rivisitazione del classico d’animazione del 1955, una delle più grandi storie d’amore mai raccontate, una deliziosa cagnolina cocker e un simpatico randagio intraprendono una straordinaria avventura e insieme scoprono l’importanza di avere una casa.

Elena, Diventerò Presidente

Raccontata con un approccio da commedia in prima persona dalla dodicenne americana di origini cubane Elena, questa nuova serie seguirà la sua vita durante gli anni della scuola media, tra esperienze e sfide quotidiane che la spingeranno a voler diventare presidente degli USA. Elena, Diventerò Presidente è ispirato all’infanzia della creatrice Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend) ed è prodotto dalla casa di produzione di Gina Rodriguez (Jane the Virgin), I Can and I Will Productions. Gina Rodriguez ha diretto il primo episodio e interpreta Elena da adulta.

Dietro le Quinte dei Parchi Disney: Gli Imagineers

Questa serie in 6 episodi realizzata dalla regista candidata all’Oscar®, Leslie Iwerks accompagna gli spettatori in un viaggio esclusivo e senza precedenti dietro le quinte del Walt Disney Imagineering, il centro di design e sviluppo di The Walt Disney Company. Un vero e proprio studio artistico, centro di design e laboratorio di innovazione. Il luogo in cui un eclettico gruppo di creativi dà vita alle idee. Responsabili della costruzione di 12 parchi tematici in tutto il mondo – Il Posto Più Felice Sulla Terra.

Togo: Una Grande Amicizia

Togo: Una Grande Amicizia è una storia vera ambientata in Alaska nell’inverno del 1925. Un’avventura entusiasmante e toccante che metterà alla prova la forza, il coraggio e la determinazione di un uomo, Leonhard Seppala (interpretato dal 4 volte candidato al Premio Oscar® Willem Dafoe), e del cane a capo della sua muta, Togo.

I Perché di Forky

Forky, uno dei personaggi del film Disney e Pixar Toy Story 4 (film vincitore dell’Oscar® nel 2020 come “Miglior Film d’Animazione”), è un progetto scolastico creato dalla spazzatura. Forky è nuovo di zecca, è appena arrivato nel mondo dei giocattoli e ha alcune domande importanti da porre, come: Che cos’è l’amore? Che cos’è il tempo? E ovviamente la domanda più importante di tutte: Cos’è il formaggio? Forky esplora tutte queste domande e molte altre in una collezione di 10 cortometraggi intitolata I Perché di Forky, in esclusiva su Disney+.

Star Wars: The Clone Wars

Una delle new entry più acclamate della saga di Star Wars tornerà per un’epica conclusione con 12 episodi completamente nuovi su Disney+. Prodotti da Dave Filoni, regista e produttore esecutivo di The Mandalorian, questi nuovi episodi di The Clone Wars porteranno avanti le storie introdotte nella serie originale, esplorando gli eventi precedenti a Star Wars: La Vendetta dei Sith. Creata da Georges Lucas e con Dave Filoni come supervisore, Star Wars: The Clone Wars è una serie animata arricchita dalle voci originali di Matt Lanter nel ruolo di Anakin Skywalker, Ashley Eckstein nel ruolo di Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker nei ruoli del Capitano Rex e degli altri clone trooper, James Arnold Taylor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi, Katee Sackhoff nel ruolo di Bo-Katan, Tom Kane nel ruolo di Yoda e Sam Witwer nel ruolo di Maul. Per celebrare il lancio di Disney+, si potrà avere accesso a quattro episodi di Star Wars: The Clone Wars nella prima settimana. Alla data di lancio, martedì 24 marzo, i primi due episodi saranno disponibili in streaming. Dopodiché usciranno due episodi ogni venerdì. Da venerdì 17 aprile verrà rilasciato un episodio a settimana, in contemporanea con gli USA. In questo modo i fan di tutto il mondo potranno vedere e apprezzare l’epica conclusione di questa amatissima serie animata il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day.

Stargirl

Il film di Disney+ Stargirl è un racconto di formazione tenero e fuori dal comune ispirato all’acclamato best-seller del New York Times, incentrato su un liceale senza pretese che si sente inspiegabilmente attratto dalla nuova arrivata, una giovane dallo spirito libero, il cui comportamento anticonformistico cambierà il modo in cui i due ragazzi vedono se stessi…e il loro mondo. Leo Borlock (Graham Verchere) è uno studente come tanti che frequenta la Mica High School. Ha dei voti discreti, fa parte della banda musicale della scuola e si è sempre accontentato di passare inosservato. Ma tutto questo cambia quando incontra Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), una nuova studentessa esuberante e sicura di sé che ama suonare l’ukulele. È gentile, riesce a trovare la magia nella realtà di tutti i giorni e cambia le vite degli altri anche con i gesti più semplici. Le sue eccentricità e la sua personalità contagiosa affascinano Leo e gli altri studenti: inizialmente ignorata e ridicolizzata, Stargirl comincia rapidamente a essere accettata e apprezzata per poi tornare al punto di partenza, facendo vivere a Leo un ottovolante di emozioni.

Timmy Frana

Diretto da Tom McCarthy (Il caso Spotlight), Timmy Frana è basato sull’omonimo best-seller scritto da Stephan Pastis e segue le esilaranti imprese di un eroe stravagante di nome Timmy Frana che, insieme a un orso polare di 700 chili di nome Super, gestisce la Frana S.p.A., un’agenzia investigativa di Portland. Timmy (Winslow Fegley – Fast Layne, serie Tv di Disney Channel) è un tipo strano ma sicuro di sé che frequenta la scuola elementare e cerca di comprendere il mondo degli adulti, tra i quali la sua indaffarata madre (Ophelia Lovibond – I pinguini di Mr. Popper, Guardiani della Galassia) e il suo fidanzato (Kyle Bornheimer – La peggiore settimana della nostra vita, Storia di un matrimonio), il suo insegnante/nemesi (Wallace Shawn – Manhattan, Gossip Girl, Mr. Robot) e il consulente scolastico (Craig Robinson – The Office, Molto Incinta), tentando al tempo stesso di diventare il miglior detective al mondo. Diretto da Tom McCarthy, che ha vinto un Oscar® grazie alla sceneggiatura de Il Caso Spotlight, Timmy Frana è scritto da McCarthy e Stephan Pastis. I produttori sono Jim Whitaker, p.g.a., e Tom McCarthy, p.g.a., mentre Michael Bederman (Il caso Spotlight) e Kate Churchill sono i produttori esecutivi. Il cast del film comprende Winslow Fegley, Ophelia Lovibond, Kyle Bornheimer, Wallace Shawn e Craig Robinson.

Su Disney+ tanti titoli per celebrare le icone al femminile.

Kim Possible, Frozen, Hannah Montana – The Movie, Lizzie McGuire – Da liceale a popstar, Oceania, Raven, Sister Act – Una svitata in abito da suora, Jane.

Capolavori premiati

Per la gioia dei tuoi occhi, Free Solo, Mary Poppins (1964), Inside Out, Up, Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, Il libro della giungla (2016).

Per riunire tutta la famiglia

Quel pazzo venerdì, Maleficent, Avatar, Rogue One: A Star Wars Story, Genitori in trappola, Gli Incredibili – Una ‘normale’ famiglia di supereroi, Alla Ricerca di Dory, Una scatenata dozzina, E ovviamente…tutti i tuoi preferiti!, La Carica dei 101, Aladdin (1992), Alice nel Paese delle Meraviglie (1951), La Sirenetta (1989), Annie (1999), Bambi, Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio, Red e Toby nemiciamici.

(nella foto Disney +)