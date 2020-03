Ascolti Tv 23 marzo tutti i dati: Harry Potter (boom) a 4,4 milioni, La concessione del telefono 4,1, La vita è una cosa meravigliosa 2,6. Palombelli precede Strabioli e Mentana

Su Italia1 ascolti Harry Potter e il prigioniero di Azkaban 4,4 milioni e 16,3%. Su Rai1 C’era una vola Vigata- La concessione del telefono 4,1 mln e 15%. Su Canale 5 La vita è una cosa meravigliosa 2,6 mln e 10%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia 1,779 mln e 6,1%. Su Rai3 In Arte Mina 1,655 milioni e 5,6%. Su La7 Speciale TgLa7 La trincea in corsia 1,245 mln e 4,7%. Su Rai2 Stasera tutto è possibile 1,161 mln e 4,5%.

Ascolti tv, sovrapposizione: Rai1 4,1 milioni e 14,98% e Italia 1 a 4,5 milioni e 16,44%.

Il contesto: Vigata, Hogwarts, Palombelli e alle prese con il duo Formigli/Mentana, Stasera Tutto è possibile in replica, una commedia su Canale 5, Strabioli e Mina su Rai3

Giorni difficili per l’epidemia di Covid -19 e tv fortemente condizionata anche lunedì 23 marzo. Alla sera, c’era il film tv C’era una volta Vigata- La concessione del telefono a riproporre su Rai1 il mondo di Andrea Camilleri. Due erano i film: la commedia La Vita è una cosa meravigliosa in versione Vanzina era la scelta di Canale 5 ed Harry Potter e Il prigioniero di Azkaban quella di Italia1. Partita ‘speciale’ a due sull’approfondimento, con il corona virus ovviamente in primo piano: Speciale Stasera Italia con Barbara Palombelli in prima serata su Rete4, Speciale TgLa7 – La trincea in corsia con Enrico Mentana e Corrado Formigli su La7. Una replica di Stasera tutto è possibile sulla seconda rete e Pino Strabioli con In Arte Mina su Rai3 completavano il quadro.

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

Graduatoria ascolti: Il prigioniero Azkaban batte La concessione del telefono. Proietti, Palombelli, Strabioli, Mentana, De Martino in fila

Su Italia 1 per il film fantasy Harry Potter Il Prigioniero di Azkaban, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e Robbie Coltrane, 4,412 milioni di spettatori e 16,3%; quindi per Legacies, 875mila e 7,36%.

Su Rai1 la fiction C’era una volta Vigata- La concessione del telefono, con Alessio Vassallo, Thomas Trabacchi, Federica De Cola, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, ha ottenuto 4,117 milioni di spettatori e il 15% di share dalle 21.42 alle 23.46. Quindi per Frontiere, 1,387 milioni e 10,29%.

Su Canale 5 per la commedia nazionale La vita è una cosa meravigliosa, con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, 2,616 milioni e 10%. Quindi per Tg5 Notte 1 milione e 8,53%.

Con Porro e Cateno De Luca ‘sulla barricate’, Palombelli convince

Su Rete 4 per Speciale Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, e tra gli ospiti Nicola Porro, Maria Giovanna Maglie, Pierferdinando Casini, il sindaco di Messina, Cateno De Luca che vuole fermare un traghetto, Nello Musumeci, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, Antonio Tajani, Vittorio Sgarbi, Clemente Mastella, Ernesto Galli Della Loggia, 1,779 milioni di spettatori e 6,1% tra le 21.31 e le 23.14. Quindi per Mina ieri e oggi 382mila e 3,3%.

Su Rai Tre In Arte Mina, con Pino Strabioli e tanti ospiti e contributi filmati a ricordare la bravura della tigre di Cremona, ha ottenuto 1,655 milioni di spettatori e 5,6%. Per Commissari 712mila e 3,1%. Quindi per Linea Notte e 650mila e 5,5%.

Mentana ‘in corsia’ con Formigli e la Gabanelli

Su La7 per Speciale TgLa7 – La trincea in corsia con Enrico Mentana e Corrado Formigli, e tra gli ospiti Milena Gabanelli, Antonio Pesenti, Massimo Galli, tanti protagonisti sul fronte ospedaliero, 1,245 milioni e 4,7% dalle 21.26 alle 24.12. Quindi per TgLa7 Notte, 447mila e 3,46%.

Su Rai2 per Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino conduttore di nuovo in onda in replica, 1,161 milioni di spettatori e 4,5% di share dopo la presentazione a 667mila e 2,5% e 1,142 milioni e 4%. Per The Star Up, 361mila spettatori e 4,35%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti.

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,892 milioni e 16,22% e poi 5,444 milioni ed il 20%; su Canale 5 per Avanti il primo! 3,354 milioni e 14,48% e per Avanti un altro! 5,246 milioni e 19,65%. Su Rai3 Tg3 a 3,6 milioni e 14,1%; TgR 5,048 milioni e 18%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 1 milione e 3,4%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 7,6 milioni, Tg5 a 6,8, TgLa7 a 1,8

Per il Tg1 7,657 milioni di spettatori ed il 25,1%. Su Canale 5 per il Tg5 6,8 milioni e 22,1% di share. Su La7 TGLa7 1,9 milioni di spettatori e 6,2%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti. Amadeus a 6,1 milioni, Gruber a 2,5

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 6,171 milioni e 19,3%, Camilleri Racconta a 5,9 milioni e 18,34%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,5 milioni e 17,23% di share. Su Rai Due per il Tg2 2,589 milioni e 8,17%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione 1,479 milioni e 4,62% di share; su Rai3 per Non ho l’età 1,362 milioni e 4,3%, per Un posto al sole 1,969 milioni e 6,2%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, 1,672 milioni spettatori e 5,3% di share e 1,834 milioni e 5,73%. Su La7 Otto e mezzo a 2,549 milioni e 8%.

Emanuele Bruno

(In apertura Il prigioniero di Azkaban ieri su Italia1)