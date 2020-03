Stasera in Tv: cosa vedere martedì 24 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 24 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Permette? Alberto Sordi, gli esordi della carriera del grande Alberto Sordi. Da giovanissimo viene espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filod rammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana, ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni stringe un’amicizia destinata a durare nel tempo con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo dirigerà nello ”Sceicco Bianco” e nei ”Vitelloni” (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano), si innamora dell’attrice e doppi atrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo con Nando Mericoni, l’Americano a Roma.

Rai 2 – Pechino Express, 10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailandese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Gomorra, Campania, terzo millennio. Vite, storie e destini nella stretta mortale della camorra. Dal romanzo-inchiesta di Roberto Saviano. Sette David 2009. Gran Premio della Giuria a Cannes 2008.

Mediaset

Rete 4 – Commando, Arnold Schwarzenegger nei panni di John Matrix, ex colonello delle forze speciali, in guerra contro un dittatore sudamericano ed il suo esercito mercenario.

Canale 5 – TG5 – Speciale, gli appuntamenti speciali curati dalla redazione del Tg5

Italia 1 – Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter, D. Radcliffe, comincia il suo quarto anno da studente di alta stregoneria di Hogwarts. Voldemort vuole tornare al potere. Harry lo affronta.

Iris – La legge del capestro, un allevatore del Wyoming dai modi assai duri, per punire dei ladri di cavalli, li costringe a camminare scalzi nel deserto.

Premium Cinema – Die Hard, un terrorista di nome Simon minaccia di far esplodere una serie di ordigni a New York, a meno che il poliziotto John McClane non segua le sue istruzioni, portando a termine una serie di compiti e risolvendo indovinelli. In realtà si tratta di un diversivo per un colpo milionario: con l’aiuto del riluttante negoziante di Harlem, Zeus Carver, McClane dovrà fermare Simon prima che sia troppo tardi. Terzo film della serie Die Hard, dopo Trappola di cristallo e 58 minuti per morire, con Bruce Willis nel ruolo di McClane.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Agente 007 – Goldeneye, diciassettesimo della serie, il film segna l’esordio di Pierce Brosnan nei panni (o sarebbe meglio dire lo smoking) della più famosa spia britannica. Novità anche ai piani alti dei servizi segreti, con Judi Dench nel ruolo di M. La storia si apre in Russia, nel 1986. Bond e il collega 006 Alec Trevelyan (Sean Bean) riescono a introdursi in un complesso destinato alla costruzione di armi chimiche. La missione è distruggere il sito. Ma il colonnello Arkady Grigorovich Ourumov li scopre. Trevelyan ci lascia la pelle (o forse no?), Bond riesce a far saltare l’insediamento e a fuggire. Nove anni dopo, James ritorna in Russia per un nuovo incarico… Il tema musicale principale è interpretato da Tina Turner.

Nove – è già ieri, Filippo, un affermato e vanitoso giornalista televisivo, viene mandato a Tenerife per studiare le cicogne. La mattina del 13 agosto succede un fatto straordinario: si sveglia e si accorge che quel giorno è uguale al precedente e così quelli che seguono. Per Filippo si tratta di un’opportunità irripetibile nella vita: correggere gli errori del giorno prima e vivere ogni giorno lo stesso giorno senza conseguenze di sorta. Filippo viaggia insieme al suo cameraman Enrico e si ritrova a corteggiare la biologa Rita.

Sky Cinema 1 – American Hangman, tutto ha inizio quando, un uomo dall’ignota identità pubblica sui social media un post nel quale mostra di aver rapito due estranei e poco dopo dichiara di volerne uccidere uno prima che sopraggiunga la notte. La sua intenzione è di condurre una sorta di “processo” online e il pubblico online sarà il giudice insindacabile. Parte così una lotta contro il tempo per poter individuare il presunto assassino ed intervenire prima che sia troppo tardi. L’assassino però è molto astuto e non sarà facile scovarlo.

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto Alberto Sordi)