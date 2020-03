Marco Maisano torna su TV8 per raccontare la vita ai tempi del Covid-19

Marco Maisano anticipa il suo rientro in tv per l’emergenza Covid-19, proponendo Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus, in onda su TV8 dal 25 marzo, in quattro puntate, ogni mercoledì, in seconda serata dopo Antonino Chef Academy.

Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus è prodotto da Endemolshine Italy.

Ogni puntata si conclude con uno sguardo ottimista rivolto al futuro, che riprende la frase Andrà tutto bene ripetuta come un mantra in tutta Italia con valore apotropaico.

Il primo episodio

Il primo episodio dal titolo, Ospedali in prima linea, è un viaggio nel cuore dell’epidemia, le cui coordinate sono tracciate dal dottor Massimo Galli, infettivologo, che opera all’ospedale Sacco di Milano.



Marco Maisano affronta la tematica del Coronavirus testimoniando la complessa realtà attraverso gli occhi delle telecamere di un cellulare e di un film-maker. L’ex iena documenta come il virus sia entrato di prepotenza nella vita quotidiana, cambiando le abitudini delle persone. Un virus che ha paralizzato molte esistenze, ma non quelle dei medici, degli infermieri, degli operatori socio-sanitari, che invece hanno iniziato a correre ancora più spedite, sottoponendosi a turni di lavoro usuranti, necessari per contrastare l’emergenza. Maisano giunge nella pancia di alcuni dei tanti ospedali in fermento per conoscere i protagonisti che da più di un mese stanno dando anima e corpo per compensare la mancanza di personale. Dai primari che danno una mano a comprendere che cosa sia il Covid-19, alle testimonianze dei neo-laureati, chiamati in fretta e furia a dare il loro contributo nelle corsie. Il reporter li segue persino negli spogliatoi, dove l’attenzione è già massima al momento della vestizione.

