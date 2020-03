Ascolti tv 22 marzo digital e pay: Vola SkyTg24 al pomeriggio. Alla sera sfonda Real Time

Su SkySport la Formula 1 versione eSports giocata dai piloti a 67mila spettatori. Tra le native digitali free in prima serata: Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 710mila e 2,9%. Su RaiMovie Belle et Sebastien- L’avventura continua 637mila e 2,1%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 600mila spettatori e 2%.

Ascolti cinema pay: su SkyCinemaUno Dark Hall ha avuto 124mila spettatori e lo 0,4%. Su SkyCinema Collection Venom a 89mila e 0,3%; su SkyCinema Family Heidi a 85mila e 0,3%.

Domenica col virus, volano le news delle 17.30/19.000

Informazione in primo piano con tutte le principali discipline sportive ferme e qualche buona idea creativa inventata per surrogare la Formula 1 domenica 22 marzo. L’edizione più vista di SkyTg24 è stata quella delle 17.30 alle 19.00, che in termini di ascolto free+ pay ha ottenuto – in onda dopo l’aggiornamento della Protezione Civile – ben 863mila spettatori ed il 3,7%. In prima serata su SkyCinemaUno Dark Hall ha avuto 124mila spettatori e lo 0,4%. Su SkyCinema Collection Venom a 89mila e 0,3%; su SkyCinema Family Heidi a 85mila e 0,3%. Mentre su SkySport la Formula 1 versione eSports a 67mila spettatori.

Tra le digital free in prima serata. Vince 90 giorni per innamorarsi

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 710mila e 2,9%. Su RaiMovie Belle et Sebastien- L’avventura continua 637mila e 2,1%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 600mila spettatori e 2%. Su Giallo Profiling a 482mila e 1,5%. Su Cine 34 La bande del trucido 410mila spettatori e 1,4%. Su Rai4 La vedova Winchester 353mila e 1,2%. Su Nove Camionisti in trattoria ha totalizzato 349mila spettatori e l’1,1%. Su Iris Regression a 346mila e 1,2%.

Su 20 Blade 316mila spettatori e 1,1%. Su La5 Un amore all’improvviso ha avuto 284mila spettatori e 0,9%. Su Rai5 Il cane un amico di famiglia e… 186mila e 0,6%. Su Rai Premium Katie Fforde a 180mila spettatori e 0,6%. Su RaiGulp La regina delle nevi 151mila e 0,5%. Su Top Crime L’ultima mossa del killer a 144mila spettatori e 0,5%. Su La7d Greys’ Anatomy a 132mila spettatori e 0,4%.

Sou RaiStoria Ironclad 112mila e 0,4%.

In access

Su Nove Deal with it a 372mila e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di SkyTg24)