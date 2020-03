Da venerdì su Sky torna l’intera saga de Il trono di spade con le otto stagioni. Fino al 2 aprile anche un canale dedicato

Sky continua così ad arricchire la sua offerta con i titoli più amati ed esclusivi, per dare ancora più possibilità di scelta al pubblico

su Sky tutte le 8 stagioni complete de Dal 26 marzo, tutti gli episodi del cult HBO saranno a lungo disponibili on demand su Sky e su NOW TV. A grande richiesta, tornanode Il Trono di spade , la serie dei record tratta dal ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco, l’amatissima saga di George R. R. Martin.del cultsarannoon demande su

Sky continua così ad arricchire la sua offerta con i titoli più amati ed esclusivi, per dare ancora più possibilità di scelta al pubblico in questo particolare periodo in cui si è chiamati a stare in casa.

Il canale dedicato

Dal 26 marzo e fino al 2 aprile, verrà interamente dedicato alla serie il canale 111 di Sky, che per l’occasione si trasforma in Sky Atlantic Il Trono di Spade, un pop-up channel che trasmetterà ogni giorno per otto giorni un’intera stagione della saga.