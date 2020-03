Musica che unisce, una lunga playlist a favore della Protezione Civile, in onda su Raiuno martedì 31 marzo

Come già anticipato da TvZoom su Raiuno andrà in onda una serata musicale, in cui i diversi artisti si esibiranno da casa propria.

Il programma servirà a raccogliere fondi a favore della Protezione Civile. A Vincenzo Mollica è affidato il commento della trasmissione che non avrà conduttori.

Spinti dalla riscoperta di un popolo disposto a cantare su balconi, terrazzi e finestre gli artisti hanno accettato la sfida proposta da Raiuno: un lungo concerto, in diretta, ciascuno da casa propria, tanti set diversi, possibili interazioni via Skype e un’unica raccolta fondi da destinare alla Protezione Civile. Musica che unisce, in onda martedì 31 marzo alle 20.35, non avrà conduttori, ma ogni artista sarà il presentatore di chi verrà dopo di lui, in una staffetta musicale che vedrà alternarsi tanti volti non solo della nostra musica, ma anche del cinema, dello sport e della danza.

I cantanti

Si esibiranno Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Måneskin, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso.

Dove andrà in onda

Un lungo flusso musicale, senza alcuna interruzione pubblicitaria, visibile non solo su Raiuno, ma anche su tutte le piattaforme multimediali Rai come RaiPlay e i canali ufficiali di YouTube e Facebook e trasmessa in streaming, in contemporanea, sul sito dell’iniziativa, musicacheunisce.it e sui canali social dedicati, oltre che essere a disposizione di tutti i media e delle loro pagine social che vorranno condividere lo streaming. In radio sarà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali, ma anche da quelle locali.

Gli altri ospiti

Ad arricchire la serata sono previsti gli interventi di grandi nomi dello spettacolo, del cinema e dell’arte che generosamente hanno aderito al progetto e che, con le loro parole, si alterneranno alle performance musicali, a partire da Luca Zingaretti, Paola Cortellesi, Roberto Bolle e tanti altri che si uniranno. A commentare tutto una voce d’eccezione quella di Vincenzo Mollica.

Tiziana Leone

(nella foto il logo del programma)