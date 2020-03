Oggi in edicola: la sfida pari e inutile tra Fiorello e Bonolis

Bonolis-Fiorello. È sfida di ascolti: «Ma che senso ha questo duello?»

Quotidiano Nazionale, pagina 27, di Ba.Be.

La sfida del sabato sera tra Fiorello e Bonolis finisce in parità (o quasi). E non mancano le polemiche. In questi giorni di emergenza sanitaria con la gente costretta a stare in casa e con continui cambiamenti dei palinsesti televisivi, due personaggi molto amati del pubblico si sono ritrovati in competizione diretta, per altro con programmi non inediti. Su Rai1, Rosario Fiorello è andato in onda con il meglio di Viva RaiPlay – l’innovativo show già presentato sulla piattaforma streaming della tv di Stato – mentre Paolo Bonolis, su Canale5, ha riproposto l’edizione del 2019 di Ciao Darwin – Terre Desolate.

I due programmi si sono divisi il pubblico televisivo: 5.061.000 di spettatori e il 16,72% di share per Fiorello, battuto di pochissimo dal collega che ha ottenuto 5.159.000 e il 16,88% di share. Dati che confermano la voglia di leggerezza, almeno per qualche ora, da parte degli italiani. E allora la domanda sorge spontanea. «Che senso ha la sfida televisiva, oggi?» sostiene Fiorello che, come Bonolis, ha criticato le scelte Rai e Mediaset per la riorganizzazione dei palinsesti.

«Perché una rete decide di mettere Bonolis contro Viva RaiPlay? Siamo d’accordo io, lui e il manager Lucio Presta che non ha senso. La gente deve poter vedere l’uno e l’altro, qui non si parla di sfide», aveva detto Fiorello alla vigilia della messa in onda dei due programmi.

(Nella foto Fiorello)